"Máme asi 400 druhů jedovatých hub a ne každá působí stejně. Projevy intoxikace jsou vždycky rozdílné,“ snažil se v rozhovoru pro Český rozhlas odpovědět na úvodní otázky Jaroslav Klán, který je specialistou na otravy rostlinami a houbami.

V případě podezření na intoxikaci rostlinami nebo houbami se lékaři obracejí přímo na Klánovu laboratoř. "Jsme servisním pracovištěm pro celou republiku,“ objasnil toxikolog.

"Živočišné uhlí je stará a účinná medicína. Absorbuje toxiny a nepustí je do krevního oběhu. A zapíjet to dlouho louhovaným černým čajem," poradil, co při podezření na otravu dělat.

Co nedělat?

V případě hřibovitých hub je riziko, že si houbař přinese domů nechvalně známého satana. "Pokud ho dáte do smaženice a tepelně zpracujete alespoň 15 minut, tak máte vyhráno. Ale dnešní uspěchaná doba má dva zlozvyky: lidi krájí hřiby na velké kusy a taky se z nich pokouší dělat steaky," varoval Klán.

"Houba se nepropeče a pak jsou z toho velké nepříjemnosti. Zvracení je děsné. Mám to vlastní zkušenosti," dodal s tím, že se s podobnými hroznými účinky lze setkat i u sušené houby, přičemž stačí pouze malinký kousíček odpovídající článku prstu.

Nebojte se ochutnávat

"Je mýtus, že stačí ochutnání a už se otrávíte. Není to tak. Dokonce i muchomůrku zelenou, nejjedovatější houbu, můžete ochutnat, vyplivnout a neotrávíte se. Každého toxinu musíte mít v těle určitou hladinu,“ uzavřel mykolog.