Jan Kraus po letní pauze vtrhl na obrazovky a hned se vrhl na komentování palčivého tématu - problému kolem sochy ruského maršála Ivana Koněva. „Český venkov vzkvétá. Ale přijel jsem do Prahy a tady bohužel propukla bitva v Dejvicích, kde propukla poslední bitva Maršála Koněva v Praze,“ připomněl moderátor a bavič.

Je tedy obdivuhodné něco takového vybudovat, protože ta socha tam stojí 40 let a najednou je tam ta mydlírna,“ posteskl si Kraus. „Když jsem to pozoroval, tak jsem si říkal, že kdo kdo by šťastně mlaskal při popisu a pozorování té scény, by byl určitě pan Hašek. Protože tam došlo ke kuriózní situaci, že sochu zakryli, aby ji někdo nepoléval. A když ji zakryli, tak někdo strhl kryt té sochy a policie odvedla lidi, co to strhli. A zase to zakryli. Každopádně se to dostalo do fáze, kdy dva policajti hlídali zakrytou sochu. To jsem ještě neviděl,“ přiznal moderátor.

„Stáli u takové čtverhranné plachty a hlídali to. A zasnil jsem se o takovém okamžiku, kdyby to případně strhli a tam se případně místo Koněva milovali dva mladý lidi. To by byl čistý Hašek,“ smál se Kraus. „Pak mě ale napadlo, že tady máme ještě jiný problém. Jedna z hlavních ulic na Žižkově je Koněvova ulice. Tam jestli hodí taky hadr, tak bude Praha v dopravě úplně vyřízená,“ varuje Jan Kraus.