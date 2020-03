Jihočeský kraj žádá uzavření hranic i pro lidi pracující v cizině

"Mohou (zaměstnanci dojíždějící do ciziny) ohrožovat lidi na obou stranách hranic. Navíc oni sami se nám ozývají s tím, že mají obavy o své zdraví a byli by rádi, kdyby toto opatření bylo přijato centrálně. Vládě jsme proto následně napsali i dopis, kde jsme ji o toto opatření opětovně požádali. Lze to samozřejmě řešit i dalším způsobem a to, že tito pendleři, kteří chtějí v cizině pracovat, mohou v tom místě dočasně bydlet. A ti, kteří by chtěli zůstat doma, by měli mít tuto možnost, aniž by podstupovali riziko ztráty zaměstnání," uvedla Stráská.

Do ciziny dojíždí z Jihočeského kraje tisíce lidí. Především tuto možnost využívají obyvatelé příhraničních oblastí s Rakouskem a Německem.

V Jihočeském kraji potvrdily testy nákazu koronavirem u 17 lidí. Na odběry biologického materiálu posílají občany s příznaky onemocnění hygienici. "Od úterý začalo fungovat nové odběrové místo ve strakonické nemocnici. Následovat by je měl zítra (čtvrtek) Tábor a Jindřichův Hradec. Před českobudějovickou nemocnicí bude také následně umístěn kontejner, aby zde mohlo vzniknout další odběrové stanoviště, abychom nezatěžovali vnitřní nemocniční provoz," uvedla Stráská.

Česko má dosud 464 potvrzených případů nákazy koronavirem. V úterý přibylo 81 nakažených. Vyléčeni zůstávají tři lidé.