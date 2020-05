Kdy budou povoleny akce nad 500 lidí? Vláda zatím váhá

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokud se nebude zvyšovat počet nakažených koronavirem, od 25. května by se mohly začít konat akce s účastí do 500 lidí. Vláda o tom na dnešním zasedání ale nerozhodla. Po jednání kabinetu to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). O možnosti hovořil minulý týden ve Sněmovně.