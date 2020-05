Koronavirová opatření na táborech nejvíc pocítí kuchaři

"S dezinfekcí není problém, tekoucí vodu máme taky. Máme sprchy, umývárky letos budou nové. Spíš budou mít problém kuchaři, jsou tam velká kamna, a když bude venku pětatřicet a on bude dělat řízky a bude v roušce a rukavicích, tak to nebude nic moc. To si užijí. Oni si to užívají i normálně, protože u těch kamen je třeba 70 stupňů," uvedl Štolba.

Tábor u Vranovic nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem funguje kolem 50 let, Štolba ho letos povede devatenáctým rokem. Na táboře je 60 dětí a 20 dospělých, letos je tématem táborové hry stavba pacifické železnice. "Doufám, že se mi povede postavit lokomotivu," dodal Štolba.

Tábor Fénix si v roce 2011 vyhlédli filmaři, kteří natáčeli seriál Vyprávěj. Štolba tehdy musel předat vedení letního tábora herci Svatopluku Skopalovi. Ve skutečnosti už bylo po sezoně a vedoucí byl na dovolené v Rumunsku. Vranovický tábor se objevil v druhé a třetí řadě seriálu v epizodách Tábor a Několik vět. Pořadatelé se tím ale podle Štolby příliš nechlubí, o zájemce prý nemají nouzi a rodiče jim svěřují děti spíše na doporučení.