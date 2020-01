Koronavirus číhá. MZV radí Čechům jezdit do Číny jen v nutných případech

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

České ministerstvo zahraničí doporučilo kvůli koronaviru cestovat do Číny jen v nezbytně nutných případech. Na webu rovněž upozornilo na možné problémy v letecké dopravě při vnitrostátních i mezinárodních letech. Českým občanům, kteří jsou nyní v Číně a zamýšlejí odcestovat, ministerstvo radí zvážit odjezd ze země v co nejkratší době. Ti, co tam pobývají, by měli dodržovat zvýšenou hygienu a vyhnout se místům s velkou koncentrací osob.