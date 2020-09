Krejčířův správce Zagora žaluje stát, chce odškodné za průtahy v trestním stíhání

V kauze pokusu o tunelování státního podniku Čepro justice Zagoru poslala na pět let do vězení, a to za působení v Krejčířově gangu a za padělání peněz.

Soudy Zagoru popsaly jako Krejčířovu "pravou ruku". Sám svou roli ve skupině podnikatelových mužů zlehčoval. Vypověděl, že byl správcem v různých firmách, na jejichž jména si už ani nevzpomíná. Tvrzení o organizovaném gangu označil za "fikci nebo nějaký zlý sen". Podle vlastních slov pouze plnil úkoly svého nadřízeného a neznal souvislosti. Soudy však odmítly, že by byl v činnosti skupiny pouhým nevědomým nástrojem.

Zagora se nyní domáhá náhradu nemajetkové újmy v souvislosti s tím, že jeho trestní řízení trvalo 13 let. Policie ho začala stíhat v září 2005 za pomoc k maření výkonu úředního rozhodnutí, o několik měsíců později obvinění rozšířila o padělání peněz. Vyšetřování skončilo v roce 2011, obžalobu podal státní zástupce v lednu 2013. Pražský městský soud vyhlásil rozsudek koncem roku 2015, vrchní soud Zagorovi potvrdil trest v červnu 2018.

Muž v žalobě zdůrazňuje, že svým chováním nezavdal příčinu k žádným průtahům v případu. Kritizuje, že orgány činné v trestním řízení zcela nesourodě projednávaly řadu nesouvisejících věcí, přičemž Zagory se týkala jen jedna z nich. Vadí mu zejména prodleva mezi ukončením vyšetřování a podáním obžaloby. Poukázal také na to, že městskému soudu trvalo vyhotovení písemného rozsudku rok a tři měsíce. Zmínil i to, že řízení mělo podstatný dopad na jeho rodinný život.

Obvodní soud pro Prahu 2 mu dal částečně zapravdu - konstatoval, že v řízení u Městského soudu v Praze došlo k průtahům, a tím i k porušení Zagorova práva na rozhodnutí věci v přiměřené lhůtě. Požadavku na zaplacení 250.000 korun ale nevyhověl, muži přiznal jen náhradu nákladů aktuálního sporu. Ministerstvo spravedlnosti mu tak má vyplatit 22.000 korun.

Zagora byl odsouzen ve stejném procesu, v němž dostal uprchlý Krejčíř patnáctiletý trest vězení za pokus o vytunelování Čepra, za přípravu vraždy celníka i a za další činy. Krejčířův správce předával v letech 2002 až 2005 podle pravomocného verdiktu ostatním členům gangu podnikatelovy pokyny a úkoly a také jim zajišťoval technické prostředky pro skrytou komunikaci. Podílel se rovněž na padělání korun i švýcarských franků, které chtěl Krejčíř udat jako pravé a podvést tak stát o stovky milionů. Organizoval také vystěhování Krejčířova majetku z jeho vily a přepravu věcí na Seychely, kam podnikatel utekl.

Krejčíř je za mřížemi v Jihoafrické republice, kde si odpykává mnohaletý trest za obchodování s drogami a pokus o vraždu. Proti českému rozsudku podal dovolání, stejně jako Zagora a další odsouzení. Nejvyšší soud rozhodl letos v srpnu, zatím ale není zřejmé, jak.