Lidé v karanténě chtěli volit i dnes. Zákon to nedovoluje, na kraj volali marně

Voliči v izolaci či karanténě měli možnost ve středu využít zvláštního hlasování. Na čtyřech drive-in stanovištích v Libereckém kraji odevzdalo své volební lístky 191 lidí, 22 volilo do Senátu.

Ti, kteří nemají auto nebo neměli možnost přijet na speciální volební místo, mohli ještě telefonicky požádat do 20:00 ve čtvrtek o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Pět týmů je v pátek objelo a svůj hlas odevzdalo 82 lidí a 13 jich volilo do Senátu. "Celkově tak do krajského zastupitelstva odvolilo tímto způsobem 273 lidí a 35 do Senátu," řekla Kroupová.

V Libereckém kraji i v minulých dnech přibývalo lidí, u nichž testy prokázaly nový koronavirus. Podle informací, které dnes ráno aktualizovala Krajská hygienická stanice v Liberci, je v kraji 1416 potvrzených aktivních případů, o 106 víc než v pátek.

Nejvíc případů je na Liberecku, přes 63 procent, nejlépe je na tom Českolipsko. Dalších 514 lidí je v karanténě. Podle krajského hygienika Vladimíra Valenty se nákaza šíří zejména ve věkové kategorii 15 až 30 let. Ohniska se ale zatím daří vyhledávat.