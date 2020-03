Města Litovel a Uničov jsou odříznutá od světa. Večer ožívají společným potleskem lidí

Lidé většinu dne tráví doma a večer si pak v určenou hodinu stoupnou na balkóny či otevřou okna, aby společným potleskem poděkovali zdravotníkům, hasičům a dobrovolníkům. Zároveň si tak dodávají odvahu do dalších nelehkých dní, které je ještě čekají.

Nápad uspořádat večerní tleskání vznikl spontánně na sociálních sítích, kde obyvatelé Litovle a Uničova nyní tráví mnohem více času než dříve. Řeší tam každodenní problémy a jednoho z členů facebookové skupiny "Uničov-Litovel, spolu to dáme" napadlo, že by obyvatelé mohli nějakým způsobem vyjádřit díky záchranářům a zdravotníkům. Volba padla na večerní potlesk z oken a balkonů.

Akce se ihned ujala hlavně na lidnatých sídlištích v Litovli a Uničově, kterými se nyní každý večer rozléhá stále hlasitější aplaus. "I na náměstí to bylo slyšet, bylo to super. Jen to náměstí nějak zaostává. Zase jsem tleskala sama," komentovala obyvatelka centra Litovle jedno z mnoha videí, na kterém je zachyceno páteční tleskání.

Lidé v Litovli a Uničově večer na balkonech ve stanovenou hodinu tleskají, někteří zapalují prskavky a v pátek večer byla z jednoho balkonu slyšet i státní hymna. Do okolních obcí, které jsou také v uzavřené oblasti, se nový zvyk z Litovle a Uničova zatím nerozšířil. "Zítra Červenka musíme zabrat. Přece tady taky dělají co můžou," povzbudila uživatele sociálních sítí z řad svých sousedů obyvatelka Červenky u Litovle.

Mnoha obyvatelům Litovle a Uničova večerní tleskání nestačí a na okna svých příbytků nalepili ozdoby či svítící řetězy, aby dali najevo, že za zdmi panelových domů ani v době šířící se nákazy život neutichl. Některé obyvatele napadlo, že by řidiči mohli v ulicích ve stanovenou hodinu troubit. "Troubení necháme třeba jako oslavu skončení karantény," podotkla jedna členek skupiny a její názor podpořila řada dalších uživatelů.

Obyvatelé Litovle, Uničova a okolních obcí se s nařízenou karanténou vyrovnávají těžce.

zdroj: YouTube

Ve městech jsou problémy se zajištěním lékařské péče, byly omezeny některé služby a lidé mají strach z nákazy. Všudypřítomná nervozita se projevila v pátek, kdy v Litovli vzali lidé obchody útokem poté, co si přečetli úvahy o případném zákazu vycházení v celém Česku. Vedení města se pak snažilo emoce zklidnit.