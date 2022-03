Ministerstvo vnitra udělilo už téměř 180.000 víz určených pro lidi z Ukrajiny

Ve středu vnitro udělilo 8988 speciálních víz, celkem je získalo 179.955 lidí. Na cizinecké policii se nahlásilo 4064 lidí, dohromady se od začátku invaze zaregistrovalo 98.630 uprchlíků.

O víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny uprchli po zahájení ruské agrese, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění a museli by se jinak na Ukrajinu vrátit. Na cizinecké policii se uprchlíci musí registrovat do 30 dnů po příjezdu. Děti do 15 svůj pobyt policii ohlašovat nemusí, mezi uprchlíky je jich podle ministerstva vnitra zhruba čtvrtina.

Vláda ve středu schválila příspěvek na dočasné nouzové přístřeší například v tělocvičnách 200 korun za osobu a noc včetně stravy bez ohledu na to, zda se bude jednat o dospělého nebo dítě. V jiných ubytovacích zařízeních bude dotace státu činit 250 korun bez stravy. Ministři počítají s tím, že částku ještě navýší kraje. Dvěma třetinami by se na příspěvku pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny v penzionech či hotelech podílel stát, třetinou kraje.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) se vláda také dohodla s kraji na počtech uprchlíků, pro které budou zajišťovat ubytování. Přerozdělováni už jsou zájemci z Prahy, Středočeského a Jihomoravského kraje, kde docházejí kapacity. V současné době vláda počítá s tím, že je v ČR zhruba 250.000 uprchlíků a asi 100.000 příchozích si bylo ubytování schopno zajistit samo a pro asi 150.000 ho musí zajistit stát.