Míříte do Číny? MZV varuje Čechy kvůli novému koronaviru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Při cestě do čínského města Wu-chan radí české ministerstvo zahraničí kvůli šíření nového koronaviru preventivně používat ústní roušky a vyvarovat se míst s velkou hustotou lidí. Ministerstvo to dnes uvedlo na svém webu. Ministerstvo se obává, že by se kvůli nadcházejícím svátkům v Číně mohl virus dostat do dalších zemí, včetně Česka. Ministerstvo zdravotnictví ale sdělilo, že pravděpodobnost zavlečení nového koronaviru do Evropské unie je zatím nízká. Neplánuje proto nyní mimořádná opatření, jako třeba kontroly leteckých pasažérů.