Podezřelý ze žhářského útoku v Bohumíně šel na jistotu. Přivezl si lahve s benzinem, má sklony k sebevraždě

"Naplnil si předem dvě PET lahve benzinem,“ stojí v dokumentu, k němuž se redakce serveru irozhlas.cz dostala prostřednictvím informačního zákona. Obžalovaný má podle žalobce sebevražedné sklony.

Pachatel posilněný alkoholickým nápojem se dostavil do třináctipatrového bohumínského bytového domu po sedmnácté hodině z důvodu řešení dlouhodobých rozepří se svým synem. Tam zrovna probíhala oslava, jíž si byl momentálně obviněný vědom díky informacím od své manželky.

Podle státního návladního Michala Króla, který navrhuje vazební stíhání dotyčné osoby, se Zdeněk K. na místo dostavil s vědomím, že se v objektu, jakož i samotné bytové jednotce, nachází větší počet lidí. Dle dokumentu mu šlo o založení požáru a smrt obyvatel bytu v jedenáctém patře.

"Naplnil si předem dvě PET lahve benzinem. Poté, co přistoupil před vstupní dveře bytové jednotky [...], držíc v ruce připravené lahve, zazvonil na zvonek konkrétního bytu,“ nastínil prokurátor.

"Po otevření vstupních dveří [...] využil vhodný okamžik, vlil do prostoru bytu připravenou hořlavinu, a po rychlém zabouchnutí dveří jmenovanou vylil zbytek hořlaviny na vstupní dveře a v jejich těsné blízkosti," dodal. Následně podle návrhu na vzetí do vazby využil zapalovače a založil požár, při čemž si sám přivodil zranění. V 17,50 byl před domem zadržen policií. Król zároveň také zmínil, že se některým díky shodě šťastných náhod a okolností "podařilo včasným přelezením balkonového zábradlí na balkon sousedního bytu zachránit vlastní život," dodal. I tito lidé ale byli zranění a museli je převézt do ostravské fakultní nemocnice.

Tendence k sebevraždě?

Státní žalobce jako jeden z důvodů vzetí dotyčného pachatele do vazby uvádí riziko, že se pokusí utéct. "Odhlédnout nelze ani od faktu, že obviněný vytýkaným skutkem usmrtil svého syna, vnuka i manželku. K žádnému místu již není citově ani sociálně vázán," říká.

Rovněž také panují obavy z možného opakování trestné činnosti. "Spatřuji v tom, že dotyčný je jednak osobou se sklony k agresivnímu chování, jednak svým skutkem přímo či nepřímo usmrtil jedenáct osob,“ informoval Król. Navíc je známo, že obviněný svou rodinu už dříve obtěžoval plynovou pistolí.

Dle prokurátora byly u žháře také zaznamenány tendence k sebevraždě. "Při jejich naplnění, kdy hovoří o zabití se při nárazu v motorovém vozidle, by mohl obviněný ohrozit další nevinné osoby,“ hájí důvody svého rozhodnutí dotyčného stíhat ve vazbě.

Ta byla na pachatele uvalená 11. srpna. Dotyčný čelí obvinění z vraždy a všeobecného ohrožení, za což mu hrozí i výjimečný trest, tedy doživotní odnětí svobody.

Státní žalobce taktéž řekl, že významnou roli hraje také fakt, že se dotyčný přiznal k úmyslnému založení požáru. Co se týče majetkové škody, tak ta je podle Hasičského záchranného sboru vyčíslená na cca milion korun. Při požáru kromě jedenácti lidí zahynul také labradorský retrívr, který se zrovna v bytě nacházel.