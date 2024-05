„Rusové se učí a upravují taktiku,“ říkají ukrajinští energetici. Firmám dochází peníze, žádají o Patrioty

Spojené státy již dodaly některé systémy Patriot Ukrajině a nedávno oznámily, že pošlou další. Reagují tak na naléhavé žádosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

V elektrárně, která patří společnosti DTEK, největšímu soukromému dodavateli elektrické energie na Ukrajině, zůstal po nedávném raketovém útoku v jedné části chaos způsobený rozbitým sklem, rozdrcenými cihlami a ohnutými kusy kovu.

Tato uhelná elektrárna je jedním ze čtyř podniků DTEK, které byly při útoku zasaženy. Kvůli bezpečnostním důvodům nelze zveřejnit umístění elektrárny, technické podrobnosti škod ani jména zaměstnanců.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba informoval magazín Foreign Policy, že polovina ukrajinského energetického systému byla poškozena ruskými útoky.

DTEK uvádí, že od začátku ruské invaze v roce 2022 přišla o 80 procent své výrobní kapacity a že na její podniky bylo namířeno téměř 180 vzdušných útoků. Oprava všech poškozených elektráren by trvala šest měsíců až dva roky, i kdyby Rusko neprovádělo další útoky.

Agentura AP popsala příběhy několika lidí z energetického sektoru. Ruslan, vedoucí směny, byl ve velíně, když začaly znít sirény. Poslal své lidi do krytu ve sklepě, ale sám zůstal na místě. Místo útoku bylo jen několik metrů daleko. Vyrazil do tmy, prachu a ohně. Tvrdí, že neměl strach, protože "věděl, co má udělat", ujistit se, že jeho tým je v pořádku, a poté se zapojit do hašení požáru.

Oleh říká, že Rusové "se neustále učí" a upravují svou taktiku. Původně útočili na transformační stanice, nyní se zaměřují s čím dál větší přesností na samotnou infrastrukturu pro výrobu elektrické energie. A to opakovaně.

Výkonný ředitel DTEK Dmytro Sacharuk v březnu řekl, že z deseti objektů, které firma opravila po dřívějších útocích, byly dvě třetiny znovu zasaženy.

Ukrajinské společnosti působící v energetice téměř vyčerpaly peníze, vybavení a náhradní díly potřebné k opravě škod způsobených Ruskem. Elektrárny naléhavě potřebují speciální vybavení, které na Ukrajině není možné dostatečně rychle a v dostatečném množství vyrobit.

Více než 50 pracovníků DTEK bylo při ruských útocích od začátku invaze zraněno a tři zemřeli. Zaměstnanci firmy říkají, že pracují navzdory nebezpečí, protože si uvědomují, jak důležitá je jejich práce.

Dmytro, který byl při nedávném útoku ve službě a přežil ho s kolegy ve sklepním krytu, popisuje, že mu "krvácelo srdce", když viděl rozsah škod. "Zničeno to bylo během sekundy, okamžiku," říká. Předtím pracoval v Záporožské jaderné elektrárně, kterou Rusové krátce po invazi ovládli. A plánuje pokračovat v práci "každý den, dokud to bude možné."

Americký ministr obrany Lloyd Austin v úterý na půdě vojenského výboru Kongresu informoval, že apeluje státy, které mají systémy protivzdušné obrany (PVO) Patriot, aby je poslaly Ukrajině. Uvedla to agentura AFP.

Zelenskyj ministrem obrany členských států NATO nedávno tlumočil potřebu své armády, která trpí nedostatkem munice i zbraní. K odražení ruských vzdušných útoků proto od spojenců žádá nejméně sedm dalších systémů Patriot nebo jiných moderních zařízení PVO, jakož i celkové zvýšení vojenské pomoci.

AFP v této souvislosti píše, že několik členských států Evropské unie disponuje těmito systémy. Patří mezi ně Španělsko, Řecko, Německo, Nizozemsko, Polsko a Švédsko.

Řecko nedávno uvedlo, že Kyjevu nemůže poslat systémy Patriot nebo S-300, protože mají podle tamního premiéra Kyriakose Mitsotakise zásadní význam pro obranu země. Polský premiér Donald Tusk zase řekl, že Varšava nemůže patrioty Kyjevu dodat, protože nemá vlastní rezervy.

Španělsko ale rakety Patriot pošle na Ukrajinu. Na videokonferenci mezinárodní Kontaktní skupiny pro podporu Ukrajiny to dnes oznámila španělská ministryně obrany Margarita Roblesová.

I Německo poskytne Ukrajině třetí systém protivzdušné obrany Patriot, oznámilo v sobotu německé ministerstvo obrany. Jedná se o systém Patriot z arzenálu německých ozbrojených sil (Bundeswehru), který má být zaslán do Kyjeva okamžitě.

Dosud Německo dodalo Ukrajině dva Patrioty, které se osvědčily v boji proti ruské agresi. Třetí systém byl rozhodnuto dodat na základě žádosti Kyjeva a v koordinaci se spojenci.

"Ruský teror proti ukrajinským městům a infrastruktuře této země způsobuje nesmírné utrpení. Ohrožuje zásobování lidí energií a ničí operační připravenost ukrajinských ozbrojených sil," uvedl německý ministr obrany Boris Pistorius.

Patriot je pokročilý systém protivzdušné obrany, který byl vyvinut a vyráběn společností Raytheon. Byl poprvé nasazen v roce 1984 a od té doby se stal jedním z nejrozšířenějších systémů protivzdušné obrany na světě.

Patriot je navržen jako obranný systém s primárním cílem ochrany proti balistickým střelám a vzdušným hrozbám, včetně letadel, střel a bezpilotních prostředků. Patriot je schopen sledovat a identifikovat hrozby, vyhodnotit jejich trajektorii a předvídat místo dopadu. Pokud je vyhodnocena hrozba, systém odpovídá odpálením raketových střel na tyto cíle.

Patriot byl nasazen v mnoha zemích po celém světě a hrál klíčovou roli při obraně před leteckými hrozbami. Byl využíván například během války v Zálivu, války v Iráku a války v Afghánistánu.