Mysleli jsme, že všechno půjde mnohem rychleji, říká rok po ničivém tornádu starosta Hrušek

Jednou z nejponičenějších obecních budov byla právě mateřská škola. Po řádění tornáda z ní zůstaly prakticky pouze obvodové zdi. Kompletní rekonstrukce skončila na začátku února, kdy se do ní vrátilo 75 dětí ve třech třídách. "V základní škole byly provedeny základní opravy škod, které způsobilo tornádo na střeše, oknech a fasádě. Ještě pokračuje oprava tělocvičny, která se protahuje kvůli výměně podlahy. Ta je parketová a až při opravách se ukázalo, že pod ni hodně nateklo a bylo potřeba vyměnit i izolační vatu pod podlahou. Termín dokončení se tak posouvá," uvedla Filipovičová.

Obec dokončuje i výběrová řízení na opravu dalších obecních poškozených nemovitostí a připravuje projekty na opravy škod na veřejných prostranstvích. "Mysleli jsme si, že všechno půjde rychleji. To, co se obvykle připravuje několik let, jsme chtěli stihnout za rok, ale přecenili jsme síly," poznamenala starostka.

Úprava veřejných ploch musí počkat na dokončení prací energetiků, kteří v Hruškách stejně jako v okolních obcích ukládají rozvody elektřiny pod zem. Obec navíc výkopy využívá k opravám veřejného osvětlení, přidaly se telekomunikační firmy a tam, kde zatím nebyl optický kabel, jej pokládají. "Polovička obce bude vyšperkovaná, do druhé půlky kabelizace také dorazí, ale všechno už se zpomalí, protože nebude takový tlak na ukončení provizorních řešení," dodala Filipovičová.

Na transparentní účet Hrušek poslali lidé, instituce i firmy 70 milionů korun, polovinu z toho vedení Hrušek rozděluje mezi ty, které tornádo postihlo nejvíc. Peníze lidem postupně vyplácí, většina z těch, kdo podle stanovených pravidel na tuto pomoc měli nárok, už peníze dostala.

Na víkend následující po ročním výročí od řádění tornáda v Hruškách velké akce nepřipravují, ale o prvním červencovém víkendu připravují místní akci Otevřené sklepy. Na tu chtějí pozvat všechny záchranáře, hasiče, dobrovolníky a další pomocníky, kteří přijeli do obce pomáhat.

Tornádo loni 24. června zasáhlo především Břeclavsko a Hodonínsko, kde poškodilo na 1200 domů, zhruba 200 z nich bylo určeno k demolici. Jihomoravský kraj předběžně náklady na obnovu majetku odhadl na zhruba 6,9 miliardy korun.