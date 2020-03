MZV nedoporučuje Čechům cestovat do Lombardie, Benátska a Emilia-Romagna

Aktualizováno 14:22 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo zahraničí (MZV) doporučuje Čechům, aby necestovali do italských regionů Lombardie a Benátsko, dokud se nevyřeší tamní rozšíření koronaviru. Šéf diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) novinářům řekl, že vyhnout by se měli i regionu Emilia-Romagna. Lidé, kteří se z míst postižených nákazou vracejí, by měli nejméně 14 dnů sledovat svůj zdravotní stav, v případě potíží telefonicky kontaktovat lékaře, uvedla diplomacie v dnes aktualizovaném upozornění. V souvislosti s výskytem koronaviru v dalších zemích světa MZV upozorňuje na možné rušení letů či na omezení vstupu pro ty turisty, kteří přestupovali v oblasti, kde se nákaza rozšířila.