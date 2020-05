Na výlet jen s rouškami. Hrady a zámky mají přísná pravidla

Památky se uzavřely 10. března a správce stovky těch státních, tedy Národní památkový ústav, odhadl škody způsobené chybějícím tržbami ze vstupného a pronájmů na 130 milionů korun. Zmírňováním vládních opatření se exteriéry památek, tedy zahrady, parky či okolí některých zřícenin zpřístupnily už 11. května. Od pondělí mohou lidé začít navštěvovat i interiéry zámků, hradů a dalších památek.

Musejí ale mít roušky, dezinfikovat si ruce, dodržovat při prohlídkách rozestupy a nebudou si třeba moci půjčovat audioprůvodce nebo používat dotykové informační obrazovky. Také počet lidí v jedné skupině při prohlídce budou kasteláni regulovat podle velikosti památky tak, aby mohly být bezpečné rozestupy dodržené.

Na Pražském hradě naopak po čtyřech letech trochu polevují kontroly, kterými dosud musel projít každý návštěvník při každém vstupu do areálu Hradu. Policisté budou nyní návštěvníky kontrolovat jen namátkově. Katedrála sv. Víta od 25. května obnoví běžný provoz bohoslužeb, mění se návštěvní hodiny katedrály na dobu od 10:00 do 18:00.

Koronavirová krize způsobila, že v Praze je minimum zahraničních turistů. Pražské arcibiskupství proto zve české návštěvníky, pro něž může být prohlídka katedrály příjemnější než v době návalu turistů, jak je na Hradě obvyklé. Podobně mohou tuzemští turisté využít možností prohlédnout si světově proslulé pražské židovské památky. Část se jich s padesátiprocentní slevou otevřela již 11. května, od pondělí se otevře třeba i Jeruzalémská synagoga. Největší a jedna z nejmladších synagog v Praze ukáže kromě jiných výstav také kameny z rozřezaných hřbitovních náhrobků, které se našly v dlažbě na Václavském náměstí.

Pražské arcibiskupství od pondělí znovu otevírá pro prohlídky také chrám sv. Mikuláše na Malé Straně, vstupenky nabízí také v poloviční výši. Bohoslužby v mikulášském chrámě se začnou konat od neděle 31. května v pravidelném čase 20:30.

V úterý 26. května se po pauze otevře Uměleckoprůmyslové muzeum. Pro návštěvníky bude až do 31. srpna platit snížené vstupné 150 korun pro jednorázový vstup do všech tří pražských objektů UPM, tedy do historické budovy, do expozice Český kubismus v Domě U Černé Matky Boží a do Galerie Josefa Sudka na Úvoze. V hlavní budově na náměstí Jana Palacha bude platit prozatímní otevírací doba denně kromě pondělí od 13:00 do 18:00.