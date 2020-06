Od 15. června se uvolní další část omezení, potvrdil ministr Vojtěch

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo zdravotnictví chystá od pondělí další uvolnění některých omezení, která měla bránit šíření koronavirové nákazy. Od 15. června bude možné v divadlech a kinech koupit občerstvení. O týden později by se pak mohly začít pořádat akce do 1000 účastníků. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). O povinnosti nosit roušky budou podle něj epidemiologové ještě příští týden jednat.