Odborníci chtějí vědět, zda tornádo řádilo i na Lounsku. Použijí speciální radar

Na místě po bouři zasahovala stovka hasičů. Ve Stebně žije zhruba 120 obyvatel, nikdo nebyl zraněn.

"Včera (v pátek) večer se podařilo získat fotografii, autor je sice poněkud tajemný, ale i dle svědectví to na tornádo vypadá," uvedl Tomšů. "Ještě budeme provádět šetření na Dopplerově radaru. V místě už jsme vyšetřili, co se dalo," dodal meteorolog.

Obec Stebno spadá pod město Kryry. Několik domů je bez střech, spadly stodoly, poničené jsou automobily. "Předběžná škoda je 80 až 100 milionů korun," řekl v pátek Brda. "Z jedné z nejkrásnějších vesnic na Podbořansku vznikla spoušť," dodal.

Na místě zůstávají hasiči, pomáhají s odstraňováním následků neštěstí. "Je jich tu asi 50, pořád se uklízí," uvedl dnes starosta. Na následky ničivé bouře se dnes podle něj přijede podívat také premiér Andrej Babiš (ANO). Po neděli dorazí dendrolog, který podle starosty označí poškozené stromy určené k pokácení.

Voda z polí natekla do zahrad i v okolních obcích, nejvážnější situace je ale právě ve Stebně. Kryry nabídly obyvatelům náhradní ubytování. Nikdo této možnosti podle starosty nevyužil. Zda se budou moct lidé, jejichž obydlí zasáhla bouře nejvíce, vrátit domů, starosta neví. Podle něj byl v pátek v obci statik, posudky musí sepsat. Město nechalo do obce přivézt i základní potraviny, do večera by energetici mohli obnovit dodávky elektřiny.

Mikroregion Podbořansko vyhlásí sbírku na podporu zasažených obcí, finanční pomoc přislíbil také Ústecký kraj.