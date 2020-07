Odbory žádají růst tarifů platů o 15, 10 a 7 procent dle profesí

Dnešní schůzkou začalo vyjednávání odborů s vládou o platech pro příští rok. Maláčová bude připravovat návrh vládního nařízení, které růst výdělků upraví. V příštích týdnech se budou konat pracovní jednání k propočtům možných variant navýšení. Setkání členů kabinetu a odborových předáků by se pak mělo uskutečnit podle Středuly po vládních prázdninách, které začnou na začátku srpna.

"Jednak zohledňujeme inflaci. Ale hlavně - jestliže si stát přeje restartovat ekonomiku, je potřeba, aby lidé měli peníze. Bez spotřeby obyvatel restart možný není," zdůvodnil požadavky Středula.

Podle čtvrtletní zprávy informačního systému o průměrném výdělku v prvním kvartále pracovalo ve veřejném sektoru 711.200 lidí. Průměrný plat činil 37.082 korun. Meziročně se zvedl o pět procent. Polovina pracovníků veřejného sektoru vydělávala víc než 34.938 Kč. Ceny v červnu za poslední měsíc vzrostly o 0,6 procenta. Meziročně se zvedly o 3,3 procenta.

Naposledy výdělky ve veřejném sektoru rostly v lednu. Učitelům se tarif zvýšil o osm procent, tedy o 1084 až 3534 korun. Další peníze mají dostávat v odměnách. Většina ostatních pracovníků si polepšila o 1500 korun bez ohledu na pozici, zkušeností a vzdělání. Víc dostali přidáno jen zaměstnanci v kultuře, nezdravotnické profese a technický personál, a to o 1830 až 3180 korun. Po zrušení nejnižší platové tabulky se totiž přesunuli do tabulky s vyššími částkami.

ČMKOS jako největší odborová centrála v zemi zastřešuje 32 svazů. Stejně jako v minulých letech usiluje pro příští rok o procentní navýšení. Podle Středuly letošní plošné přidání vedlo ke "zploštění tabulek". Stejný růst výdělků pro všechny naopak prosazovala v minulých letech Asociace samostatných odborů jako druhá největší centrála. Loni s návrhem uspěla.

Opozice několikrát zmínila to, že by se stát v krizi neměl jen zadlužovat, ale měl by také začít šetřit. Poukazovala na možné úspory provozních výdajů. Kritizovala přibývání počtu zaměstnanců státu v posledních letech. Středula uvedl, že vládní strana zatím případné škrtání míst odborům neavizovala.

"Musíme si ve vládě ujasnit, v jakých mantinelech (rozpočtu) se pohybujeme," řekl před nedávnem ČTK k vyjednávání o platech vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj by se rozhovory s předáky měly konat v srpnu a září. "Určitě stojíme o to, aby byl proces hladší než v loňském roce," dodal. Odbory loni několikrát vládu k jednání vyzývaly. Na růstu platů učitelů nebyla shoda ještě na konci října. Školské odbory pak uspořádaly začátkem listopadu stávku.