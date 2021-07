Pandemické období se negativně podepsalo na vztazích, naznačuje studie

O studii informoval ČTK mluvčí Masarykovy univerzity Pavel Žára. Odborníci z brněnské vysoké školy spolupracují na výzkumu s Univerzitou Karlovou v Praze.

Ze studie plyne souvislost mezi hodnocením partnerství a obavami ze ztráty zaměstnání. Většina respondentů, kteří pokládali za "pravděpodobné" nebo "velmi pravděpodobné", že v příštích 12 měsících přijdou o práci, zároveň přiznala pokles spokojenosti se svým partnerským vztahem.

Spojitost partnerství a zaměstnání se přitom mnohem výrazněji projevuje u mužů než u žen. "Je to proto, že se stres z ekonomických hrozeb i existujících problémů, které vyvolala pandemie covidu-19, přelévá do partnerských vztahů," řekl sociolog Martin Kreidl z Masarykovy univerzity.

Spokojenost s partnerstvím se podle pilotní studie zatím neprojevila na počtu rozchodů. Odborníci ale varují, že jejich vlna teprve může přijít. "Možná proto, že se lidé bojí kvůli obavám o obživu rozejít. Ale to se může změnit a z pandemie covidu-19 se stane pandemie rozvodová," doplnil Kreidl.

Tazatelé loni v prosinci a letos v dubnu pokládali různé otázky skupině 1200 respondentů z celého Česka. V případě hodnocení vztahů brala pilotní studie v potaz odpovědi 512 z nich, kteří v době dotazování bydleli s partnerkou či partnerem ve společné domácnosti.

Výzkum Současná česká rodina pokračuje. Výzkumníci mají ambice zahrnout do něj až 6000 dotazovaných. Cílem je shromáždit soubor dat o tom, jak české rodiny žijí, jak se v posledních letech změnily, co si lidé o rodině myslí a co plánují. Údaje srovnají odborníci s informacemi o rodinách z dalších evropských i mimoevropských zemí.