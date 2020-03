Pendolino v Plzni zpozdila ve čtvrtek kašlající žena

Na všechny cestující i posádku vlaku si vzali policisté kontakty a předali je hygienikům. Záchranná služba odvezla dvaatřicetiletou ženu po domluvě s krajským hygienikem do domácí karantény, řekla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Hygienici indikovali k odběru na testy na koronavirus personál vlaku a všechny lidi, kteří se ženou přišli do kontaktu, uvedl ředitel krajské hygienické stanice Michal Bartoš. Do vyhodnocení testů by měli být v karanténě.

Testy měla podstoupit i žena. Večer ještě nebyl k dispozici rychlotest na koronavirus, ženě proto měla vzorky odebrat dnes sestra z odběrové sanitky. "Dotyčná žena měla uložené opatření, byl na ni zajištěn kontakt a měla počkat na odběrovou sanitku," řekl Bartoš.

Sanitka ji ale ráno nezastihla doma, nebere ani telefon. Pomáhala ji proto hledat policie. Policejní mluvčí Dagmar Jiroušková řekla, že ženu policisté našli v místě jejího bydliště. Řekla jim, že byla celou dobu doma, ale spala.

Podle regionální mluvčí Českých drah Gabriely Novotné cestující, kteří chtěli jet dál než do Plzně, později pokračovali jiným spojem. Prázdné pendolino dráhy přepravily do Chebu, kde ho kompletně dezinfikovaly. "Ve snaze minimalizovat riziko přenosu koronaviru jsme už zavedli celou řadu opatření, počínaje důslednou dezinfekcí vozů přes zavedení pouze vizuální kontroly jízdních dokladů až po zastavení doplňkového prodeje jízdenek ve vlacích," dodala.