Děti se v září vrátí do lavic. Populární školy v přírodě jsou ale v ohrožení

Ředitelé momentálně čekají, jak se k tomu vyjádří ministr školství Robert Plaga (ANO), který se rozhodne na základě doporučení epidemiologů, jež nabádají k obezřetnosti. "Doporučujeme, aby se podobné akce na podzim omezily,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro Lidové noviny vedoucí epidemiologické pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar.

Obavy sdílejí i provozovatelé ubytovacích areálů, jimž se na jaře propadly tržby na nulu a kteří momentálně vyčkávají na podzim. Zrušily-li by se školy v přírodě, pak by je to mohlo poškodit.

"Všechny dětské pobyty se přesunuly z jara na podzim. Zatím žádná škola neodřekla, všechny čekají na ministerské pokyny, které mají vyjít 17. srpna,“ sdělil předseda Asociace dětské rekreace Miroslav Topinka. "Kdyby se na podzim výjezdy škol neuskutečnily, vůbec nevíme, jak by to bylo s již zaplacenými zálohami. Mnoho hotelů a penzionů by padlo. Vláda by měla přijít včas s jasným řešením,“ podotkl.

Přední český infekcionista Jiří Beneš by byl rád, kdyby se školy v přírodě uskutečnily, protože svědčí dětskému zdraví, ale zároveň připustil, že je letošní podzim z tohoto hlediska nepředvídatelný.

"Mezi dětmi se nemoci velmi snadno šíří, děti jsou mnohem kontaktnější než dospělí, mají horší hygienické návyky,“ vysvětlil, proč mohou být dětské kolektivy z hlediska šíření nákazy rizikovější. Lze očekávat, že se startem nového školního roku skutečně dojde ke zvýšení počtu infikovaných. "První vlna může přijít 14 dní po otevření škol,“ podotkl.

"Jsem z učitelské rodiny a vidím tu ještě jeden zásadní rozměr. Škola byla ošizena o řadu měsíců, pokud by na podzim zase děti na nějaký ten týden vypadly ze školního rytmu, výuka opět utrpí. Už bylo zameškáno hodně,“ vyjádřil Beneš své obavy z dopadů koronaviru na vzdělávání.

Zcela jinak se k této věci ale staví ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová, podle níž je riziko infekce na školách v přírodě menší než na letních táborech, které se toto léto uskutečnily.

"V případě školy jde totiž většinou o stabilní kolektiv, tudíž se přenosu viru tolik nedaří. I tam však k onemocnění samozřejmě může dojít a pak nastanou problémy s řešením, zda rozpustit akci, či ji nechat dokončit a kolektiv omezit v aktivitách. Vždy bude záležet na konkrétní situaci, bude se hodnotit způsob ubytování, délka akce, věk, počet nemocných a další faktory,“ vysvětlila hygienička.

Ředitelé a pedagogové jsou nejasnostmi s podzimními pobyty znepokojení a mnozí se dokonce, aniž by vycházeli z očekávaných rad resortu školství, rozhodli, že je letos neuskuteční.

"Mnozí z nás kvůli epidemii už přesunuli školy v přírodě z jara do podzimu. Pokud tyto aktivity znovu omezíme, je pak otázkou, zda na ně vůbec jezdit,“ nechal se slyšet Michal Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol, který řídí Masarykovu ZŠ v pražských Klánovicích s poznámkou, že řada kolegů ještě vyčkává, zda a do jaké míry budou potenciální omezení závazná. "Situaci kolem covidu nepodceňujeme, zároveň však hodláme dělat svou práci co nejlépe, a to za těchto podmínek bohužel nejde,“ podotkl.

Zástupkyně ředitele benešovské základní školy Jiráskova Hana Mikulcová se už nechala slyšet, že v zájmu ochrany zdraví a prevence různých infekcí žádné pobyty v přírodě na podzim nebudou.

Většina ostatních škol, na které se redakce Lidových novin obrátila, ale řekla, že zatím stále vyčkává, jak se k tomu postaví ministerstvo školství, potažmo epidemiologové. Do té doby se k tomu nechtějí vyjadřovat. Nejinak se k tomu staví i zřizovatelé škol, tedy města, obce a kraje.

"Předem žádná plošná omezení nechystáme. Vedení škol vyhodnotí i případné výjezdy mimo areály škol na základě aktuální a místní situace bez doporučení zřizovatele, “ informovala radní pro školství Prahy 6 Marie Kubíková.

"Dcera by měla vyjet na školu v přírodě začátkem října. Už na jaře jsme zaplatili přes tři tisíce korun, ty se po přesunu termínu do podzimního času jen převedly. Jenže kdo ví, zda vůbec vyjedou. Myslím si, že děti by spíš měly sedět ve škole a dohnat zejména angličtinu, jež při distanční výuce utrpěla,“ vyjádřila Marie Kubíčková z Prahy svůj názor, že by děti měly především dohnat učivo.

"Konečně se jako třída zase dáme dohromady. S některými spolužáky jsem se neviděla už půl roku,“ řekla její dcera Kateřina, která by se spolužáky ráda odjela, protože se s nimi neviděla už půl roku.