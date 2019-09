Poslední žijící pamětníci RAF budou vyprávět svůj příběh na Hvězdárně

Vernisáž výstavy, která bude besedě předcházet (v 15.00, Křížová chodba Nové radnice), odhaluje portréty všech 23 československých pilotů a 18 radarových operatérů ve službách této perutě. Fakta, fotografie a příběhy shromáždili a uvedli na svět manželé Jan a Sabina Kratochvílovi, zakladatelé a majitelé Muzea českého, slovenského a rusínského exilu sídlícího v Brně.

Jiří Pavel Kafka

Podplukovník Jiří Pavel Kafka patřil mezi děti, které pomáhal v roce 1939 dostat z Prahy sir Nicholas Winton. Do Anglie přijel jako patnáctiletý, do armády vstoupil v osmnácti letech. Byl zařazen jako radista střelec u 311. československé bombardovací perutě.

„Když jsem z dálky viděl nepřátelské letadlo, tak jsem to samozřejmě hned hlásil a hned jsme se snažili vyhnout jakémukoliv střetu. Protože proti letadlům jsme nelétali. Naopak jsme se jim spíše měli vyhýbat. Naším úkolem bylo najít a zničit nepřátelské ponorky a lodě.“

Po válce se vrátil do Československa a shledal se s maminkou, která přežila ghetto v Lodži i Osvětim. V roce 1947 odjel zpět do Anglie, osm let žil v Izraeli. Po roce 1990 se pamětník přestěhoval do Prahy. Letos oslavil 95 let.

Tomáš Lom

Rodině významného očního lékaře židovského původu se podařilo před březnem 1939 dostat do Londýna. Tomáš Lom tak zde mohl dostudovat střední školu a zahájit studium na univerzitě. V osmnácti letech se však přihlásil do armády, kam vstoupil v roce 1942. V prosinci roku 1944 dokončil výcvik a byl jako radiooperátor a letecký mechanik poslán k 311. československé peruti RAF. Na sklonku války se účastnil pilotního výcviku na základně v Nassau na Bahamách. Po válce se jako dvacetiletý vrací do Prahy a studuje fyziku na Karlově univerzitě, kde získává doktorát. Své profesi je věrný po celý profesní život v závodu Tesla – VUVET. V tomto roce oslavil 95. narozeniny. Žije v Praze.

