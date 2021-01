Pravomil Raichl: Havlem oceněný lesník, který se nesklonil před nacisty ani komunisty

Do odboje se Raichl zapojil už se vznikem protektorátu, po výslechu na gestapu se snažil odejít do zahraniční armády, jeho první pokus ale skončil už v Maďarsku. Poté se skrýval na Slovensku a v létě 1940 se mu přes okupované Polsko podařilo dostat do Sovětského svazu, kde ale jako mnoho jiných skončil v pracovním táboře. Z lágru se dostal až v roce 1942 díky vzniku čs. vojenské jednotky pod velením Ludvíka Svobody, se kterou jako samopalník prošel řadou těžkých bojů.

Několikrát raněného vojáka třikrát vyznamenali Čs. válečným křížem, dostal také medaili Za chrabrost. Brzy po osvobození si ale Pravomil Raichl začal s nelibostí všímat rostoucího vlivu komunistů, chystaný odpor proti nim mu ale už během roku 1947 vynesl vězení a později odsouzení k smrti. Prezident Edvard Beneš ale nedlouho před svou demisí odmítl verdikt podepsat, a tak Raichl skončil na doživotí za mřížemi. Nevzdal se ale a v roce 1952 se mu podařilo uprchnout věznice v Leopoldově.

Několik týdnů se skrýval a nakonec se mu podařilo dostat do západního Německa, kde vstoupil do americké armády. Později žil v USA, kde studoval politologii a vojenskou historii. Po listopadu 1989 se vrátil do vlasti, nebyl ovšem spokojen s tím, jak se justice vypořádala s lidmi, kteří stáli za komunistickými represemi. Zejména se jednalo o případ prokurátora Karla Vaše, který neblaze proslul jako jeden ze strůjců justiční vraždy generála Heliodora Píky.

Až sedm let po Raichlově smrti (zemřel 25. února 2002 v den 54. výročí uchvácení moci komunisty) vyšlo najevo, že Raichl dokonce plánoval soudy nikdy nepotrestaného Vaše zastřelit. První pokus mu překazilo zabavení pušky na ruzyňském letišti, v den druhého pak dostat osudný infarkt. Vaš, který svých činů nikdy nelitoval, zemřel o deset let později ve věku 96 let. Raichl ale nebyl zapomenut, jeho osud včetně plánu pomsty inspiroval tvůrce oceňovaného filmu Staříci.