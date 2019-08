Průtrž mračen na Svitavsku. Voda zaplavila domy, garáže i kavárnu

Počasí dalo hasičům zabrat. "V regionu za noc evidují třináct výjezdů," řekl operační důstojník.

Voda natekla do garáží, sklepů, do kavárny, na zahrady. V Cerekvici hasiči hlídali řeku Loučnou, měli obavy z toho, že by se mohla rozvodnit.

Na jednu z komunikací nateklo i bahno a štěrk, hasiči ho splachovali vodou.