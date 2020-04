Průzkum: Češi se kvůli koronaviru bojí ekonomických dopadů, zdraví je tolik netrápí

Vyplývá to z průzkumu Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity, do něhož se zatím zapojilo přes 8000 lidí. Na otázky nejčastěji odpovídali lidé ve věku 30 až 44 let. ČTK to dnes sdělila mluvčí fakulty Hana Hanke.

"Dotazníkové šetření ukázalo, že víc než o své zdraví mají lidé strach zejména z ekonomických dopadů mimořádných opatření a vysoké nezaměstnanosti. Tím, že lidé věří v účinnost mimořádných opatření, je v drtivé míře také respektují a dodržují. Téměř všichni respondenti uvedli, že nosí roušky a dbají na zvýšenou hygienu rukou," uvedla Hanke.

Průzkum ukázal, že 88 procent procent lidí věří tomu, že nejpozději do jednoho roku se situace vrátí do normálního stavu, polovina si myslí, že to dokonce bude už do půl roku.

Podle Hanke z průzkumu rovněž vyplývá, že lidé aktuální situaci zvládají i po psychické stránce bez větších problémů. "To, že se respondenti příliš neobávají o své zdraví, je do jisté míry způsobeno jejich věkovým složením. Nejčastěji nám totiž v dotazníku odpovídali lidé ve věku 30 až 44 let," uvedla Hana Tomášková z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví.

Podle ní lidé za nejvíc omezující považují izolaci od rodiny a přátel, zavření škol a omezení možností, jak lze trávit volný čas. "Naopak povinné nošení roušek na veřejnosti nebo uzavření nákupních center respondenty omezuje jen minimálně," doplnila Tomášková.

Průzkum na fakultě stále pokračuje, bude trvat po celou dobu mimořádné situace. Lidé se tak do něj stále mohou zapojit.