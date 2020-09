Psychiatr vysvětlil, proč lidé těžce snáší omezení. Mladí jsou prý rozmazlení

Generace kolem pětadvaceti let podle něj není až tak ukotvená. "Zvykli si nemít příliš mnoho překážek a mít celou spoustu nejen svých potřeb, ale i svých přání splněných lusknutím prstů," řekl Českému rozhlasu.

Takoví lidé jsou podle něj nejvíce deprivovaní. "Jsou na tom daleko hůř než naše generace. Tedy pokud to nejsou lidé, kteří zůstali izolováni v různých zařízeních, kam za nimi nikdo nesměl," dodal.

Podle něj je důležité si uvědomit, že člověk nemůže mít všechno. "Jmenuje se to frustrační tolerance a ta by se měla pěstovat u dětí od malička. Že ne všecko, na co si ukáže, musí okamžitě mít," dodal.

Má ale pochopení pro ty, kteří situaci nenesou nejlépe, a odkazuje je na telefonické linky důvěry. "Nakonec spousta lidí komunikovalo a komunikuje na sociálních sítích, kde jsou to tak napůl pohádky a napůl fantazie, co si tam o sobě povídají. To se zatím nezrušilo, takže si myslím, že této pseudokomunikace je stále dost," dodal.

Lidé podle něj byli zvyklí, že budou mít přísun pozitivních podnětů a že si budou užívat, s tím je ale konec. "Bude ještě větší konec, protože až to zasáhne ekonomiku, tak ten nezřízený blahobyt, který tady byl, vezme za své. Bude více chudoby i více skutečného trápení," obává se.