Restrikce se na tržbách projeví, podnikům budou chybět vánoční večírky, říká restauratér Hanzlík

Jeho hlas zněl ustaraně, i když verdikt vlády ohledně znovuotevření restaurací jej potěšil. Vlastníka pěti pražských Šenkýren Luďka Hanzlíka totiž trápí, že jen padesátiprocentní povolená kapacita je pro provozovny velmi limitující. „Právě proto rozjezd restaurací bude pozvolnější. Na tržbách se taková restrikce bohužel projeví.“

Odborník na gastronomii jako příklad uvádí Šenkýrnu na Jižním Městě Pražanka. „Když si uvědomíme, že v ní můžeme přivítat až devadesát hostů najednou, pak pětačtyřicet lidí, což je polovina, bude na tržbě patrná. Je to strašně málo. Navíc se bojím, že lidé těsně před Vánocemi půjdou raději do obchodních center nakupovat dárky, než aby zašli do restaurací.“

Hanzlík upozorňuje, že podniky letos nemohou vůbec počítat s firemními vánočními večírky, z nichž provozovny mívají vždy velký ekonomický profit. „Nedá se nic dělat, ale jistě by nám nyní moc pomohly. Proto například nemám vůbec důvod otvírat Hlubinu na Lidické, v centru na Smíchově. Tradičně je díky firmám zarezervována od konce listopadu až do Vánoc. Má kapacitu až pro 180 osob a společnosti ji každý večer dovedly zaplnit i sto lidmi. A tak i výpadek za vánoční večírky bude viditelně znát.“

Restauratér, který je v oboru už třicátým rokem, přesto zprávu o rozvolnění uvítal. „Ze strany vlády se jedná o nejrozumnější řešení, jaké mohla v současné chvíli udělat, protože kdyby se opatření rozvolnila od pondělí, tak by vše bylo hodně na rychlo a zbytečně bychom se dostali do stresu.“ Rozhodující chvíle, kdy dojde k otevření, sledoval s personálem v televizi. „A pak jsme si na internetu přečetli nejdůležitější opatření, která musíme splnit, pokud chceme otevřít.“

Jednou z restrikcí je, že u stolu mohou sedět jen čtyři hosté, a provozovna, jak už odborník zmínil, může mít naplněnou kapacitu jen z padesáti procent. „Musíme ubrat nějaké židle, aby si lidé neměli kam sednout, a to nejlepší kritérium, jak opatření dodržet a nevystavovat se hrozbě sankcí.“

Hospodskému vadí, jak vláda chaoticky informuje

Šéf pěti Šenkýren, které tvoří Pražanka na Jižním Městě, smíchovská Hlubina, kamýcký Obzor, Na Ledárnách na Zeleném pruhu a hostivařský podnik U Milionu, přiznává, že na pondělní otevření nebyli úplně připraveni. „Z osmdesáti procent jsme počítali, že vláda od pondělí nerozvolní. Pečlivě jsme totiž v posledních dnech sledovali indicie kabinetu a odhadli jsme je docela dobře,“ usmívá se.

Právě na nedělním napínání vlády, zda se obchody a restaurace otevřou už v pondělí, argumentuje hospodský zmatečnost kabinetu. „Od začátku mně vadí chaotická komunikace a informovanost. A ta bohužel stále pokračuje, čehož je současnost důkazem. Přece pokud chci otevřít obchody anebo gastroprovozy, které neměly výdejní okénka, tak prostě během dvaceti hodin není možné připravit restauraci z nuly na plný rozjezd. Zaráží mě, že to nikoho z vlády nenapadne, a v neděli řeší, zda se v pondělí otevře. Tomu nerozumím,“ čílí se pro EuroZprávy.cz Hanzlík. Nyní už stoprocentně věří, že ve čtvrtek ve svých interiérech poprvé od 14. října přivítá první zákazníky. „Věřím tomu, protože si už vláda nedovolí dělat dále z lidí blázny.“

Žádné zásoby, když v pondělí neotevře, vyhazovat nemusí, na rozdíl od kolegů, kteří nemají výdejní okénka a počítali se zahájením provozu. „Jelikož provozujeme po celou dobu restrikcí výdejová okénka, tak s objednáváním surovin problém nemáme. Jedeme totiž pořád,“ vysvětluje a dodává, že ještě hůře než hospodští jsou na tom díky pandemii dodavatelé. „Ti, kteří nám vozí suroviny a zboží, si mně stěžují, že letošní podzim je pro ně hodně krušný a mají velké starosti, aby vše ustáli.“

Muž, který už dvacet let podniká, nemusel při jarní ani podzimní koronavirové vlně ze svého personálu nikoho propustit. „Podařilo se mně udržet téměř všechny zaměstnance, akorát čtyři lidi mám po brigádách. Podřízeným dávám pouze to, co dostávám od státu, jedná se tedy o kurzarbeit,“ poodhaluje zákulisí.

Do konce roku počítá s fungováním v omezeném provozu. Dvě restaurace Pražanka a Obzor pojedou naplno, dva podniky Na Ledárnách a U Milionu budou mít otevřeno jen pondělí až pátek. „A Hlubinu na Smíchově nechám zavřenou až do Vánoc. Jelikož je v centru, tak se mně nevyplatí u ní zahajovat provoz, protože plno lidí bude stále stejně doma na home office, a tak by zela prázdnotou,“ míní.

Luděk Hanzlík nesouhlasí s kolegy, kteří navzdory zákazům už své podniky otevřeli. A to restaurace Šeberák v pražských Kunraticích a bar Restart v Uherském Brodě. „Nemám pro ně pochopení, protože vládní restrikce by se měly dodržovat. Zbytečně si oba majitelé přidělali problémy s úřady.“