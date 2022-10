Sám tomu nevěřím, dělám to pro peníze, říkají dezinformátoři. Soud je poslal do vězení

Podle soudce Víta Sochovského se dopustili hanobení národa i podněcování k nenávisti. Tušl se u soudu za vulgární výrazy ve videu omluvil. Dodal, že se cítí nevinen, forma videa byla ale nevhodná. Čermák soudci řekl, že udělal chybu a též připustil nevhodnost projevu. Státní zástupce Ondřej Hula jednání obžalovaných považuje za vysoce společensky nebezpečné.

Státní zástupce v obžalobě popsal, že muži letos v srpnu z Netovic na Kladensku na sociálních sítích živě vysílali video, v němž dehonestovali Ukrajince. Například Čermák v jednom z videí, ve kterém s Tušlem vyzvali k protidemonstraci ke shromáždění Ukrajinců, mimo jiné řekl, že "Ukrajinci se tady začínají množit, jedna demonstrace za druhou. Musíme okamžitě začít jednat, jinak půjdeme do hajzlu." Tušl později před soudem řekl, že nemá nic proti Ukrajincům obecně, ale odsoudil počínání ukrajinských nacionalistů.

Státní zástupce obžaloval muže z hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a také podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. V závěrečné řeči Hula uvedl, že obžalovaní hanobili celý ukrajinský národ a vyzývali k násilí a boji. Upozornil na širokou míru šíření nenávisti a snahu o zviditelnění, protože video vidělo několik tisíc lidí a bylo opakovaně sdíleno. Čermákovi, u nějž vidí vyšší sebereflexi, navrhl deset měsíců vězení, Tušlovi 20 měsíců. Čermákův dnešní trest je na spodní hranici základní sazby, jeho sebereflexi zmínil i soudce. U Tušla je trest vyšší i kvůli dřívějším deliktům.

Obžalované z vazby přivedla k soudu eskorta. "Každý člověk udělá někdy chybu," řekl u soudu Čermák a označil užité výrazy za hranou. "S odstupem času uznávám, že to vhodné není a omlouvám se za to," dodal. Uloženou výši trestů Hula komentovat nechtěl, ale zdůvodnění rozsudku označil za velmi precizní. Obhajoba argumentovala například svobodou slova, avšak soudce v odůvodnění rozsudku připomněl i další hodnoty z Listiny základních práv a svobod. Kdyby svoboda slova byla neomezená, neexistovaly by trestné činy, za které jsou muži obžalovaní. "Ona neomezená není, ona samozřejmě naráží na určité limity," řekl při odůvodnění rozsudku Sochovský.

Čermák u soudu řekl, že nevěřil tomu, co na nahrávce říká, ale šlo mu o sledovanost. Připustil, že mu na účet přišly desítky stokorunových darů. Tušl řekl, že mu celkem přišlo zhruba deset až 20 tisíc korun. Podle něj šlo o účet jeho malé dcery, jehož číslo zveřejnil na svých sociálních sítí. Z minulosti má dva podmíněné tresty - za krádež a vyhrožování.

V nahrávce padla řada hanlivých a vulgárních výroků označujících Ukrajince za špinavé a podobně. Byly v něm výroky jako "Ať táhnou zpátky do Kyjeva" nebo "Vždyť to je normálně okupace, co oni tady dělají." Obžalovaní také kritizovali to, že Ukrajinci například vlastní drahé mobilní telefony

Nejde o jedinou kauzu, ve které jsou Čermák a Tušl stíhaní. Tušl je podezřelý, že s dalšími dvěma muži nebezpečně vyhrožoval prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi v souvislosti s jeho podporou opatření proti šíření koronaviru nebo povinného očkování některých skupin lidí proti covidu-19. Čermák je podezřelý z podpory a propagace terorismu kvůli výzvě k útoku na poslance.