Češi vaří brambory špatně, smažený sýr je vražda, tvrdí přední český kuchař

V roce 2009 Sapík obnovil Československý svaz kuchařů, který musel být kvůli druhé světové válce ukončen a tvrdí, že je třeba „vrátit se zpátky ke kvalitní potravině a poctivé práci.“ Zarytý zastánce české kuchyně vaří pouze se sezónních potravin a v rozhovoru pro Český rozhlas prohlásil, že lidé neumí uvařit ani správně brambory.

Většina populace vkládá brambory do studené vody a čeká až se začnou vařit. Sapík poukázal na fakt, že se z brambor vyvaří všechny živiny jako u jiné zeleniny. „Nejprve musí vařit voda a pak se do ní dávají ty brambory. A když je oloupu den dopředu a dám je do studené vody, tak je to taky špatně,“ vysvětlil Sapík.

Tvrdí také, že je zoufalý, když hosté řeknou, že chtějí smažený sýr. „Tak kupuju ten nejlepší a dělám ho jen s trhaným salátem. Smažený sýr, smažené hranolky a tatarka? To jsou tři vraždy dohromady! Kdyby to bylo čerstvý, tak možná dobrý. Ale jdu po Praze a cítím přepálený olej. Na to jsem alergický,“ uvedl.

Podle slov Sapíka v současné době schází „poctivá práce a slušnost,“ a dodává, že lidé jsou dnes mnohem agresivnější a nervóznější než kdykoliv předtím. „Dát si něco dobrého, vínko a v klidu se posadit,“ podotkl Sapík na otázku, jak čelit dnešnímu hektickému trendu.

Karanténa v České republice byla vyhlášena vládou 16.3. a mělo to neblahý vliv převážně na odvětví gastronomie. Sapík v rozhovoru uvedl, že tehdy svým 12 ti zaměstnancům slíbil, že jim po dobu 3 měsíců bude vyplácet mzdy. „Byla to nejdražší dovolená v mém životě,“ prohlásil Sapík a dodal, že myslel hlavně na to, aby jeho zaměstnanci mohli splácet půjčky a šetřit si na důchod.

Šéfkuchař, který se zúčastnil mnoha mezinárodních kuchařských soutěží uvedl, že dobré jídlo se vždy neodráží v jeho ceně. „Jsou i dobrý věci za málo peněz, ale musí se s nimi pracovat,“ řekl Sapík a na otázku, jakou kuchyni nejvíce miluje mimo té české odpověděl, že indickou kvůli jejím širokým variacím. Sapík ve své restauraci vaří pouze českou kuchyni a na otázku, proč nemá i jídla z mezinárodní kuchyně odpověděl, „Lidé dnes mohou všude cestovat a já mám radost, že jim mohu říct: Ano, to je poctivá česká kuchyně,“ prohlásil uznávaný šéfkuchař.