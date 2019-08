Skupina Mirai má za sebou hodně krušný víkend. Při cestě na koncert do Ústí nad Labem měla jedna z jejích dvou dodávek vážnou nehodu. Kluci tedy museli své vystoupení zrušit, za což se fanouškům moc omlouvali.

„Nazdar, nemáme úplně dobré zprávy. Dneska v Ústí koncert padá, protože tým, který jel druhou dodávkou, měl autonehodu. Už odjeli do nemocnice, snad jsou jako v pohodě. Akorát Monika má trošku větší problém s nohou, tak snad se to dá všechno do kupy," vysvětluje na videu frontman kapely Mirai Navrátil (27). Manažerka Monika dokonce musela být z auta vyprošťována a s místa ji transportoval vrtulník.

Je jasné, že v takovou chvíli členové skupiny neměli na vystupování myšlenky. „My za nima jedeme za chvíli do špitálu. Každopádně dnešní koncert padá a dívejte se, jak dopadla dodávka. Můžeme děkovat pánu Bohu, že to všichni přežili. Takže jim držte palce a my to jdeme odklízet," dodává Navrátil.

Nehoda si vyžádala sedm zraněných, poškozeny byly nejen plechy, ale i hudební nástoje, se kterými Mirai vystupuje. K nehodě došlo na 22. kilometru dálnice D4 ve směru na Prahu. Dodávka skupiny, ve které jeli kromě Moniky i technici, se střetla se dvěma osobními auty. „Šlo pravděpodobně o nějaké nedobrzdění, zatím se to řeší. V naší dodávce jelo pět kluků, kteří byli spíš vyděšení. Manažerka měla zaklíněnou nohu,“ vysvětlil pro Novinky.cz Navrátil.

Mirai o něco později zveřejnila i fotku s Monikou přímo z nemocnice. Jak se zdá, manažerka se ze všeho dostane bez následků. „Co Tě nezabije, to Tě posílí. Díky Andělům strážným," oddechla si kapela.