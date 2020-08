Soud projednává případ vražd v kotelně, obžalovanému hrozí až výjimečný trest

Obžalovanému, jenž je ve vazbě, hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Vinu dnes Gašpar popřel.

Pachatelé podle obžaloby požadovali po dvojici bezdomovců splacení dluhů. Když neuspěli, koupili si po domluvě na čerpací stanici do plastových lahví nejméně šest litrů benzinu. Se záměrem oba údajné dlužníky zabít podle státního zástupce Petra Matouška vnikli loni 7. dubna okolo 03:00 do prvního nadzemního patra budovy bývalé kotelny na sídlišti Zachar. Spící muže a věci kolem nich podle spisu polili benzinem a zapálili, byť v blízkosti ležela ještě žena. Vzápětí z budovy utekli.

Sedmačtyřicetiletý Gašpar dnes u soudu připustil, že do bývalé kotelny chodíval a někdy v ní i přespával. Odmítl ale, že by na známé zaútočil. Řekl, že s muži vycházel dobře. "Věřím tomu, že ten trestný čin jsem nespáchal. Nezapálil jsem je. Nebyl jsem tam (v kotelně). Nevím, kde jsem v tu dobu byl, když tam vznikl požár," řekl soudu Gašpar. O požáru kotelny se prý dozvěděl od známého až později.

V přípravném řízení ale Gašpar uvedl, že spící muže uvnitř budovy polil benzinem jeho společník, kterého zná jen od vidění. Vyšetřovatelům řekl, že sám vylil benzin pouze na stůl a matraci, kde spala žena. Při vazebním zasedání uvedl, že v době požáru byl pod vlivem alkoholu a prášků.

Hasiči, kteří k požáru vyjížděli, našli uvnitř objektu ve Francouzské ulici dvě těla mužů bez známek života. V té době jim bylo 53 a 41 let. Tehdy devětapadesátiletou ženu odvezla záchranná služba do nemocnice k ošetření. Podle Matouška měla podrážděné dýchací cesty. Z hořící budovy se jí podařilo uniknout poté, co ji vzbudil hustý kouř. Kromě dvojnásobné vraždy a pokusu o vraždu je muž obžalovaný také z poškození cizí věci. Hlavní líčení pokračuje výslechem jednoho ze svědků.