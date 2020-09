Stíhání Grygárka je definitivně zastaveno, soud odmítl dovolání šéfžalobce Zemana

"Blíže rozhodnutí v tuto chvíli okomentovat nelze, bude třeba nejprve prostudovat jeho zdůvodnění," sdělil ČTK Malý. Grygárek podle serveru Česká justice uvedl, že dovolání bylo jen "diletantský a předem k neúspěchu odsouzený pokus toliko oddálit nebo alespoň rozmělnit blamáž".

Grygárek, někdejší náměstek bývalého vrchního státního zástupce v Praze Vlastimila Rampuly, čelil obžalobě ze zneužití pravomoci v souvislosti s lobbistou Romanem Janouškem a jeho švýcarskými konty.

Pražský městský soud zastavil stíhání zčásti z důvodu, že žalovaný skutek není trestným činem, zčásti kvůli promlčení. Dozorové Vrchní státní zastupitelství v Olomouci proti rozhodnutí podalo stížnost k pražskému vrchnímu soudu. Ten podle dřívějších informací České televize případ uzavřel s tím, že nelze exnáměstkovi oprávněně vyčítat, že nedal pokyn k zahájení úkonů trestního řízení ohledně Janouškových švýcarských kont.

O propojení Rampulova náměstka a pražského podnikatele Janouška v minulosti opakovaně psala média. Koncem roku 2011 vyšlo najevo, že Grygárek jednal s Janouškem v době, kdy pražské vrchní státní zastupitelství řešilo pět případů, které se lobbisty týkaly. Janoušek býval označován za šedou eminenci pražské politiky, v roce 2012 však opilý srazil ženu v pražské Michli, za což ho soudy potrestaly vězením v délce 4,5 roku. Trest má ze zdravotních důvodů přerušený.

Švýcarská prokuratura dříve Janouškovi zablokovala tamní účty kvůli podezření z praní špinavých peněz v celkové výši dvou miliard korun. Švýcaři ale případ v roce 2010 odložili. Olomoučtí státní zástupci v obžalobě z února 2018 mimo jiné tvrdili, že Grygárek v ČR v rámci právní pomoci vyžádané ze švýcarské strany nedal pokyn k řádnému objasnění případu a že existuje důvodné podezření, že tak postupoval záměrně kvůli osobním vztahům.

Exnáměstek čelil stíhání od konce roku 2013, vinu od počátku odmítal a opakovaně si stěžoval na průtahy v trestním řízení.

"Žádný z provedených důkazů nesvědčí o tom, že by obviněný jakkoliv zasahoval do práce policejních orgánů, zpracovávajících odpověď švýcarským kolegům, že by jim dával jakékoliv pokyny, že by je v jakémkoliv směru ovlivňoval, nebo dokonce na ně činil nátlak,“ stojí v odůvodnění rozhodnutí," citoval server Česká justice z usnesení NS.