Středočeský kraj má 15 lidí nakažených koronavirem, muzea a galerie jsou zavřeny

Středočeští hygienici informovali o prvních nakažených v kraji v úterý, šlo o dva lidi z Kladenska a Mělnicka. Všichni nemocní mají podle mluvčí mírný průběh.

Muzea, galerie a památníky zřizované Středočeským krajem jsou kvůli koronaviru do odvolání uzavřeny. Opatření, o němž rozhodla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), reaguje na nouzový stav vyhlášený vládou.

Ze stejného důvodu jsou ode dneška zavřené například i kutnohorské církevní památky, které jsou častým cílem turistů. Návštěvníci nemohou do chrámu svaté Barbory ani do kaple Božího těla, jež spravuje Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora. Sedlecká farnost rozhodla o zavření kostnice a katedrály Nanebevzetí Panny Marie. "Další služby, jako například informační centrum Sedlec a veřejné toalety v Zámecké ulici, jsou ze stejného důvodu do odvolání taktéž uzavřeny," informovala ČTK Radka Krejčí ze sedlecké farnosti.

Helena Frintová z krajského úřadu uvedla, že ještě před vyhlášením nouzového stavu začal kraj pozorně sledovat počet zaměstnanců v denním provozu na pracovištích v jednotlivých kulturních organizacích a bude v tom pokračovat. Z celkového počtu 581 zaměstnanců jich ve čtvrtek pracovalo 433.

V novém režimu se počet aktivních zaměstnanců ještě sníží. Pokud návštěvnický provoz zajišťují na základě dohody, oznámí jim ředitelé odklad provádění práce. Kmenoví zaměstnanci budou převedeni na jinou práci. Do provozu kulturních institucí zasáhlo i uzavření škol a školek, pět lidí zůstalo s dětmi doma. Dovolenou čerpá 55 pracovníků, nejvíc na Kolínsku, kde jsou jarní prázdniny. Nemocných zaměstnanců je 31, nikdo ale nemá diagnostikován koronavirus ani není v karanténě.

Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně byl provoz pro veřejnost upraven tak, aby se minimalizoval kontakt čtenářů se zaměstnanci knihovny. Objednávat knihy je možné výhradně elektronicky a vyzvednutí knih je možné jen na základě předchozí oboustranně odsouhlasené dohody. Uzavřena je čítárna, studovna a volný výběr.

Kvůli koronavirové nákaze jsou v Česku mimo provoz školy, školek se opatření netýká. V řadě měst se však samospráva rozhodla uzavřít i tato zařízení. Ve středních Čechách tak učinily Mělník, Kolín nebo Říčany, nově se k nim přidala Příbram, kde jsou ode dneška zavřené všechny mateřské školy, dětské skupiny a rehabilitační stacionář. "Rada při svém rozhodování přihlížela i ke skutečnosti téměř sedmdesátiprocentní absence dětí v MŠ, kde řešíme i nedostatek pedagogického i nepedagogického personálu," uvedl starosta Jan Konvalinka (za ANO).