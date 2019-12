Temná stránka silvestrovských oslav. Co skutečně napáchají petardy?

Česká společnost ornitologická zveřejnila výzvu, aby se lidé vyvarovali odpalování rachejtlí a světlic, a to alespoň v blízkosti zimovišť. Hluk a výbuchy jsou pro divoce žijící ptactvo stresující, vylekaným ptákům může jít i o život, uvedli ornitologové. "Ohňostroje jsou pro ptáky nepříjemné až traumatizující a mohou mít za následek i smrt," upozornil ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

Divoce žijící ptáci vylekaní hlukem v panice prchají ze svého nocoviště a kvůli dezorientaci a tmě narážejí do budov, mostů, trolejí a dalších překážek. Střety mohou být i smrtelné, což dokládá i úhyn labutí před šesti lety v Praze. Lidé by ale podle Vermouzka měli být ohleduplní vůči všem volně žijícím živočichům. Oslava příchodu nového roku může být důstojná a veselá i bez ohňostroje, dodal.

Také spolek OBRAZ - Obránci zvířat apeloval na ohleduplnost lidí. "Hlasité rány mnohdy doprovázené i světelnými efekty zvířata děsí, a ty se pak v útěkové panice zraňují o překážky v okolí, které jsou pro ně navíc ve tmě méně zřetelné. Nejčastěji naráží do vedení elektrického proudu a prosklených ploch. Mohou se ale zranit také o větve stromů, savci mohou uvíznout v oplocení a podobně," uvedl Stanislav Němec z vlašimské Záchranné stanice pro živočichy.

Majitelé domácích zvířat by podle spolku měli zajistit, aby se mohla schovat do bezpečného přístřešku. "Pro mazlíčky chované v bytě je dobré uzpůsobit podmínky tak, aby venkovní vřavu vnímali co nejméně - zatáhnout závěsy, pustit televizi či hudbu, zavřít okna, aby zvíře při leknutí neuteklo a aby rámus z venku nebyl tak silný," informovala dnes ČTK Jana Menčíková ze spolku Obraz. Další rady mohou zájemci nalézt na webu kampaně Silvestra slavím bez rachejtlí.

Zábavní pyrotechniku drtivá většina lidí kupuje na silvestrovské oslavy, někteří ji používají i při různých oslavách. Lidé ohňostroje odpalují zejména v prvních minutách nového roku, radnice objednávají světelnou show zpravidla na Nový rok.

V Praze se chystá ohňostroj 1. ledna v 18:00, odpalovat se bude opět od metronomu v Letenských sadech. Vltava v Praze přitom patří podle ornitologů k významným zimovištím vodních ptáků. "Pro některé z nich, jako třeba pro racky, je nejvýznamnějším v celé republice. Aktuálně tu najdeme tisícovky ptáků mnoha druhů," poznamenal Vermouzek.