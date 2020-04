Týmy zajišťující chytrou karanténu zítra dorazí do krajů

Projekt chytré karantény má za cíl podstatně rychlejší a efektivní umístění lidí podezřelých z nákazy koronavirem do karantény. Pro zjištění kontaktů nakaženého se s jeho souhlasem využijí data mobilních operátorů a vytvoří takzvanou vzpomínkovou mapu. Nový systém vyhledávání nakažených lidí se na jihu Moravy testuje dva týdny. Prymula dnes novinářům řekl, že se ukázala řada drobných problémů i některých větších. Podle něj platí, že plošně bude chytrá karanténa nasazena po Velikonocích.

Podle zprávy Asociace krajů ČR se oficiální spuštění projektu v krajích plánuje ve čtvrtek, kdy by měly jednotlivé krajské hygienické stanice začít posilovat týmy armádních mediků.

"Podle informací, které jsme dnes dostali na videokonferenci, dorazí do Libereckého kraje ve čtvrtek první tři posily a v úterý po Velikonocích další čtyři, takže reálné výsledky očekávám až po svátcích," řekl ČTK například liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Přes víkend by se první medici měli podle libereckého hejtmana seznamovat s prostředím, předpokládá, že naplno by se mělo trasování rozjet až v příštím týdnu. Posílení týmů hygieniků by podle něj mělo umožnit ještě důkladněji trasovat případná ohniska nákazy. Celkem by mělo podle projektu hygieniky v krajích posílit 134 studentů, 56 už ve čtvrtek a dalších 78 v úterý. Nejvíc jich bude pro střední Čechy a jižní Moravu.

Hejtman Vysočiny požádal tým chytré karantény, aby nastavil koordinaci odběrových míst a skupin, které už v krajích působí a těch, které budou v regionech nasazeny. "Obrátil jsem se také na krajské IT specialisty, aby byli připraveni se na projektu podílet, ale budeme pro ně chtít jasné pokyny od realizačního týmu projektu," uvedl Běhounek.