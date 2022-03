V Česku se už zaregistrovalo přes 78.000 uprchlíků, vnitro vydalo na 133.000 víz

Údaje dnes vnitro zveřejnilo na twitteru. O víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny uprchli po zahájení ruské agrese, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění a museli by se jinak na Ukrajinu vrátit.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) už dříve uvedl, že Česká republika je schopna poskytnout základní komfort a najít ubytování pro zhruba 250.000 lidí. Řekl také, že čtyři pětiny dospělých, kteří přišli z Ukrajiny do Česka, jsou ženy, přičemž zhruba 55 procent ze všech příchozích jsou děti.

Na cizinecké policii se nyní lidé musí registrovat do 30 dnů po příjezdu, do středy měli na splnění této povinnosti jen tři dny. Zejména pražské asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům je přetížené, od začátku ruské invaze odbavilo přes 27.800 lidí. V pátek to bylo 2766 žadatelů, zhruba o stovku méně než o den dřív. Hasiči a policisté mohou po středečním rozhodnutí vlády v případě přeplněnosti některého centra určit jiné místo, na kterém budou uprchlíci z Ukrajiny registrováni.