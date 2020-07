V létě stoupá počet úrazů, podle pojišťoven až o desítky procent

Lidé se v létě často vážně zraní podle mluvčí pojišťovny Uniqa Evy Svobodové například při pádech z vodních skútrů, potápění a výstupech na takzvané ferraty, cesty v nepřístupném terénu. "Nebezpečné jsou i odnože běžných sportů, tedy single treky, sjezdy na kolech a koloběžkách ze sjezdovek, elektrokola. Pak také trampolíny a tobogány," uvedla mluvčí.

Nejzávažnější úrazy, především poškození hlavy a páteře, jsou v letním období nejčastěji spjaty s vodou. "Dochází k poraněním a úrazům s těžkými následky skokem do vody či potopením," sdělila mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková. Pojišťovna Direct eviduje z letních úrazů ty nejvážnější také v souvislosti s vodou, a to u lidí, kteří upadli u bazénu či na tobogánech.

V souvislosti s vodou se také v létě stává, že člověk prahnoucí po osvěžení v moři přecení své síly nebo nerespektuje místní výstrahy. To může zvláště u starších lidí vést například k infarktu. Stane se ale také, že se čeští turisté u moře zraní, aniž by se vůbec dostali ke koupání. "Máme případ klienta, který nikdy nebyl u moře ani nikdy nikam neletěl. Na důchod se rozhodl zainvestovat, a odcestoval na týden do Turecka k moři. Těsně před pláží byly schůdky, na kterých škobrtnul, upadl a měl lehčí otřes mozku a rány na noze a ruce, takže nakonec do moře vůbec nemohl," uvedla mluvčí Directu Nela Maťašeje.

Úrazy v letní sezoně jsou také často spojené s grilováním či táboráky. Při grilování nebo rozdělávání ohně si lidé mnohdy chtějí usnadnit práci, a podpoří plameny hořlavinou, varovala mluvčí Uniqy Svobodová. Požárů kvůli rozdělávání ohňů v posledních letech přibývá vlivem sucha. Do skupiny úrazů spojených s rozděláváním ohně se mohou řadit i úrazy spojené s přípravou topiva, tedy při práci se sekerou a jinými ostrými nástroji. Podle Pojišťovny ČSOB bývá manipulace s pilou, sekerou či nožem příčinou nejběžnějších letních úrazů a výjimkou nejsou ani zranění dětí.

V létě značně přibývá úrazů u dětí a mládeže. "Sportovní a volnočasové aktivity patří k těm, u kterých si děti a dospívající pořídí nejvíc úrazů. A právě prázdninové měsíce jsou v tomto ohledu k úrazům ještě náchylnější. V létě sledujeme u dětí a dospívajících nárůst úrazů všeho druhu. Většinou jde spíše o lehčí úrazy, jako jsou různé pohmožděniny a zvrtnutí, výjimkou nejsou ale ani zlomeniny," řekla ČTK mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková. O prázdninách počet úrazů u dětí podle ní stoupá o 20 až 30 procent.