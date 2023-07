O prázdninách se v Česku zraní až desítky tisíc dětí. Jaké úrazy jsou nejčastější?

Výše odškodnění za pracovní úraz nebo nemoc z povolání by se podle návrhu ministerstva zdravotnictví (MZd) měla nově odvíjet od aktuální výše průměrné mzdy. Dosud se bodová hodnota stanovená pro konkrétní zdravotní potíže násobila fixní částkou, nově by mělo jít o jedno procento z průměrné mzdy v daném roce. Ve středu by měl změnu obsaženou v nařízení vlády kabinet projednat. Platit byl mělo od 1. ledna 2023.