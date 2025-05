Francie po prohře v klíčovém duelu sestupuje. Kanada poprvé prohrála a Maďarsko trápilo Nory

Zůstaňme tedy pro začátek v nejatraktivnějším duelu pondělního programu, který dal vzpomenout na tři finálová vzájemná utkání těchto soupeřů z let 2019, 2021 a 2022. Přestože Kanada začala duel očekávaně, tedy střeleckou převahou, v tomto ohledu Finsko zámořského soupeře nakonec dohnalo už v první třetině, nakonec následoval podobný vývoj i co se týče výsledku. Jako první se trefil po typické kanadské protiakci dva na jednoho trestající předešlou chybu soupeře, O´Reilley, jenž tehdy spolupracoval s Dobsonem a pro nějž to byl první gól na tomto MS. To se psala už 38. minuta, avšak po zbytek zápasu se marně čekalo na další přesnou kanadskou trefu.

Naopak zaslouženě vyrovnali stále lepšící se Finové zásluhou Puistoly tečí před kanadským brankovištěm, která naštěstí nebyla vysokou holí, ve 48. minutě, díky čemuž tak duel dospěl do prodloužení. V tomto extra čase měli sice více ze hry „javorové listy“, jenže i díky gólmanovi Sarosovi zvládli Seveřané nejen toto prodloužení, ale i následné nájezdy.

Nyní se pojďme podívat na přímý záchranářský duel v rámci skupiny A mezi Francií a Slovinskem. Že to se svým soupeřem nebudou mít Francouzi vůbec jednoduché, poznali už v počáteční fázi zápasu, která vyvrcholila 10. minutou a otevřením skóre, o které se postaral Jezovšek. Od tohoto momentu uběhlo sedm minut a francouzské akcie šly ještě níž, když na 2:0 zvýšil Simcic. Druhé dějství zas tolik zajímavý hokej ani z jedné strany nenabídla, jakkoli některé pokusy končily na brankových konstrukcích.

Francie se přeci jenom postupem času snažila o to víc, dostat puk blíže k brance Lukáše Horáka a dostat se do situací, ze kterých by šlo gólově zakončit, jenže klíč ke slovinské svatyni nedokázala najít. Musela tak v závěru sáhnout proto ke hře bez brankáře, během níž sice mohla inkasovat, kdyby v tutovce Sabolič netrefil prázdnou branku z boku. Záhy svitla naděje na druhé straně, kdy se za Francouze konečně trefil Tim Bozon. Tato branka z 58. minuty však nakonec ke kýženému vítězství nevedla, do prázdné se totiž přeci jen ještě trefil Török, který tak zapříčinil, že se Slovinsko poprvé od roku 2005 udržel v elitní divizi MS.

Aby se v elitní divizi MS, v níž nechybí už od roku 2006, udrželo i Norsko, muselo ideálně vyhrát nad taktéž zachraňujícím se Maďarskem. To se nakonec, přestože k tomu byla strastiplná cesta, jakkoli Norové vedli 1:0 už od sedmé minuty po brance Steena z jeho brejkové situace. Další branku ale už Norové nepřidali a neskórovali nakonec ani sympaticky se snažící Maďaři, kteří se zvlášť v samostatném snažili o vyrovnání podobně jako Norové ve vzájemném zápase s Čechy. Maďaři tak nyní budou fandit Švýcarsku v úterním duelu s Kazachstánem a věřit tak, že Kazachstán nezaboduje.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2025 v Dánsku a ve Švédsku (19.5.2025):

SKUPINA A (Stockholm):

Francie – Slovinsko 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 59. T. Bozon (Texier) – 10. Jezovšek (Mašič, Kapel), 17. Simšič (Kapel, Mahkovec), 60. Török. Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Schrader (Něm.) – Ankerstjerne (Dán.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 3273

Kanada – Finsko 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 38. R. O'Reilly (Dobson) – 48. Puistola (Matinpalo, Björninen), rozhodující sam. nájezd E. Tolvanen. Rozhodčí: Holm (Švéd.), Hribik (ČR) – Lundgren (Švéd.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 4:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 12 530

SKUPINA B (Herning):

Maďarsko – Norsko 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávka: 7. N. Steen (Brandsegg-Nygard). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Langin (Kan.) – Durmis (SR), Laguzov (Něm.). Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 2808