USA jsou ve čtvrtfinále, Rakousko se k němu přiblížilo. Slováci na MS končí, Švýcaři dali 10 branek

Ještě než se Američané v úterý ve svém posledním zápase ve skupině B utkají s českým národním týmem, vybojovali si jistou účast ve čtvrtfinále. Stalo se tak v duelu proti Kazachstánu, který po většinu času na ledě vůbec nestíhal rychlostně a očividně tak měli Kazachstánci v nohách ještě sobotní duel s Českem.

Američané tak zásluhou Nazara (ten ještě v zápase přidal ke gólu i přihrávku), LaCombeho, Thompsona, Benierse, Kasselringa a Werenskiho přehráli Kazachstán 6:1, přestože po první opatrné třetině to bylo ještě bez branek. O jedinou kazachstánskou branku se v poslední minutě postaral Volkov. Zatímco tak tedy Američané míří do čtvrtfinále, Kazachstánci aby se báli o účast v elitní divizi na MS pro příští rok. Nejenže musí spoléhat v závěru skupiny na Maďary mající zápas s Norskem, ale sami ještě musí bodovat v duelu se Švýcarskem.

Důležitý souboj spolu sehráli v neděli odpoledne Rakušané se Slovinci. Rakušané totiž hrají o svou historicky první účast ve čtvrtfinále na MS a i když od začátku měli více ze hry, byli to překvapivě Slovinci, kteří otevřeli skóre. Po deseti minutách hry se totiž trefil Gregorc. Naštěstí pro Rakušany ale ještě v první třetině přišlo vyrovnání, o které se postaral Zwerger.

Prostřední třetina v tomto duelu gól nenabídla a tak se na další čekalo do třetí třetiny. V ní nejprve využil přesilovku Lebler. O pouhé tři minuty později se ale Slovincům podařilo vyrovnat, když se trefil Sabolič. Duel tak dospěl do prodloužení, které taktéž nerozhodlo a tak přišly na řadu samostatné nájezdy. V nich se Slovinci ani jednou neprosadili, zatímco Rakušani (Lukas Haudum, Dominic Zwerger a Benjamin Baumgartner) ano a stále tak mohou živit naději na postup.

To pro Slováky po skupinové fázi toto MS jistě končí, přestože v zápase s Lotyši měli šanci konec odvrátit. Copak, podobě jako v předešlých zápasech šance měli a obrovské, Jenže po téměř třech minutách hry se do vedení stejně dostali Lotyši, když po Andersenově akci skóroval Egle. Slovákům se sice v 10. minutě podařilo vyrovnat Čederlemu, ve zbytku zápasu už ale vládl pobaltský celek navzdory dalším slovenským příležitostem.

Kromě toho ale Slováci předvedli řadu chyb při rozehrávkách a právě to rozhodlo a právě to tak dovedlo Lotyše ve druhé třetině do vedení 4:1. Po chybě Súkel´a se k puku dostal Tralmaks, jenž zpoza branky předal před branku Ločmelisovi a dostal tak Lotyše do vedení 2:1. Třetí branku Lotyšů přidal Richards Bukarts, který se ocitl naprosto nikým nehlídaný před slovenskou brankou krátce po vhazování. Ve 35. minutě pak po kombinaci Egle-Lavinš z kruhu skóroval Andersons. V závěrečné třetině mohl vrátit naději na zdramatizování zápasu Regenda, razítko na lotyšské vedení však nakonec přidal do prázdné branky Abols.

Zisk bodů pro Maďary v zápase Švýcarskem nikdo neočekával a taky se tak nestalo. Na ledě v neděli večer v Herningu vládli pouze Švýcaři, kteří vyhráli jako první celek na tomto MS dvouciferným výsledkem. Maďarům dali desítku, přičemž se o to mimo jiné zasloužil také legenda Ambühl svým hattrickem.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2025 v Dánsku a ve Švédsku (18.5.2025):

SKUPINA A (Stockholm):

Slovinsko – Rakousko 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Gregorc (Mahkovec, Ograjenšek), 54. Sabolič (Čosič, Török) – 14. Zwerger (Schneider), 51. Lebler (Haudum, Zwerger), rozhodující sam. nájezd Haudum. Rozhodčí: Schrader (Něm.), Tscherrig (Švýc.) – Davis (USA), Zunde (Lot.). Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 3457

Slovensko – Lotyšsko 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Čederle (Takáč, Kňažko) – 3. Egle (Andersons, Jaks), 22. Ločmelis (Tralmaks), 26. Rihards Bukarts, 35. Andersons (Lavinš, Egle), 57. Abols (Daugavinš). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Kaukokari (Fin,.) – Gustafson (USA), Niittylä (Fin). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 7894

SKUPINA B (Herning):

Kazachstán – USA 1:6 (0:0, 0:5, 1:1)

Branky a nahrávky: 60. Volkov – 27. Nazar (LaCombe, Eyssimon), 32. LaCombe (Nazar, McCarron), 34. T. Thompson (Buium, Pinto), 35. Beniers (D. O'Connor), 40. Kesselring (Nazar, Eyssimon), 46. Werenski (Kesselring, Keller). Rozhodčí: Stano (SR), Vikman (Fin.) – Hynek, Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 2:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 3968

Maďarsko – Švýcarsko 0:10 (0:2, 0:3, 0:5)

Branky a nahrávky: 6. Ambühl (Egli, Moser), 8. Meier (Kukan), 32. Egli (Glauser, Fiala), 34. Meier (Moy, Fiala), 36. Moser (Baechler, Meier), 51. Egli (Moser, Meier), 51. Ambühl (Schmid, Marti), 55. Glauser (Jäger, Knak), 59. Ambühl (Fora, Moser), 60. Fiala (Moy, Marti). Rozhodčí: Brander (Fin.), Ofner (Rak.) - Beresford (Brit.), Briganti (USA). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 2846