Bude součástí týmu pro čtvrtfinále i Kämpf? Realizační tým o něj zájem má doufá, že to klapne

"Všichni víme, že nás to na pozici centra trochu tíží. Pokud všechno dopadne v dobrém slova smyslu, pozitivně pro nás, tak věříme, že by David mohl dorazit a stihnout čtvrtfinále," potvrdil zájem o to mít Kämpfa v týmu jeden z asistentů Jiří Kalous, přičemž ho v tomto tématu doplnil generální manažer Jiří Šlégr následovně: "Ze strany Davida byl zájem, už když jsme byli v zámoří na inspekční cestě s Radimem Rulíkem. Říkal, že by rád reprezentoval."

Kämpf by mohl být k vidění v českém dresu na MS už ve čtvrtek v klíčovém čtvrtfinále především proto, že s Torontem nedokázal postoupit z 2. kola play-off NHL přes Floridu, s níž sehrál sedm zápasů. "Byli jsme s Davidem ve spojení i předtím, čekali jsme, jak dopadne Toronto. Věřili jsme v uvozovkách, že vypadnou dřív, ale dneska se spojím s manažerem. Budu věřit, že ho co nejrychleji uvolní," pokračoval Šlégr.

Ten také odmítl, že by snad měl Kämpf nějaké zdravotní potíže, které by mu start na MS znemožnily. "Nemám takové zprávy, jako jsme měli u Tomáše Hertla. Vypadá to, že David by měl být v pořádku, zdravý. Musí ovšem projít zdravotní prohlídkou jako každý hráč," řekl konkrétně.

Navzdory tomu, jaký mělo Kämpfovo Toronto náročný program v závěru sezóny, samotný český legionář toho za sebou v poslední době odehráno příliš nemá. Za poslední šest týdnů totiž nastoupil pouze na 12 a půl minuty do jednoho zápasu. I tak v něm ale realizační tým reprezentace vidí přínos. "Kondici má. Sám jsem to zažil, vím, jak kluky dotrénovávají, aby byli připraveni, kdyby měli druhý den naskočit. O to strach nemáme. Je to kluk, který tvořil jádro týmu na loňském mistrovství světa, takže ví, do čeho by naskočil," sdělil k tomu mimo jiné držitel Stanley Cupu s Detroitem z roku 2002.

Připomeňme, že od začátku turnaje v dánském Herningu trápí českou reprezentaci nejrůznější menší či větší bolístky. Hned v prvním zápase se Švýcary se poranil obránce Tomáše Kundrátek, jenž však po menší rekonvalescenci v pondělí naskočil do duelu s Německem, během dalšího průběhu skupinové fáze se zranil fatálně zmiňovaný forvard Jáchym Kondelík, pro kterého tedy turnaj už skončil a problémy s čelistí řešil Jakub Lauko.