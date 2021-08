V Moravské Nové Vsi jsou po tornádu škody na budovách 161 milionů, prohlubují se

Prohlubují se také škody na budovách, do kterých zatéká a voda poškozuje třeba stropy. ČTK to řekl starosta obce Marek Košut.

Živel zasáhl obce na Břeclavsku a Hodonínsku na konci června. Zanechal za sebou šest obětí a 1200 poničených domů. Mezi pěti nejpostiženějšími obcemi byla i Moravská Nová Ves. Z obecních domů tam tornádo poničilo radnici, zdravotní středisko, první i druhý stupeň základní školy, mateřskou školu, sokolovnu, smuteční síň na hřbitově a bývalou školní budovu, kde sídlí pošta a základní umělecká škola. Zcela zničil knihovnu a bývalou hasičskou zbrojnici, které museli hasiči zdemolovat.

Zastupitelé náhradní prostory nevyužívají. "Úřadujeme na radnici, i když tu nemáme okna, ale to nevadí, je léto. Občas nám tady teda zaprší, ale elektřina už jede. Opravovat obecní budovy je docela složité, protože jsou to velké plochy a trvá dodání materiálu. Například objednáme nová okna, dodací lhůta je pár týdnů, najednou se o několik týdnů protáhne, tak člověk shání u jiné firmy. Musíme vyměnit všechny krovy, ale do toho zaprší a začnou se prolamovat stropy," poznamenal Košut.

Prioritou jsou opravy školských zařízení a ordinací lékařů. "První stupeň základní školy byl zasažen nejvíce. Střecha včetně krovu je zničená. Statik nařídil demolici stropu druhého podlaží. Zničené či poškozené jsou okenní výplně a fasáda. Následné zatečení poškodilo i podlahy v přízemí, stěny a podobně. Budova si vyžádá komplexní rekonstrukci. Nyní jsme nechali zpracovat dokumentaci nového stropu a krovu a dělníci sanují strop," uvedl starosta.

Na druhém stupni školy je zničená střecha včetně krovu, ve dvou učebnách jsou stropy statisticky narušeny. Zničené nebo poškozené jsou i okenní výplně a fasáda a interiér částečně poškodily sutiny a zatékání. "Dokumentace nového krovu je již zpracovaná a montáž začne v pondělí. Dle harmonogramu by měla být střecha dokončená do konce prázdnin. Krytina je zajištěná. V celé budově vyměníme okna, montáž začne 19. srpna. Výmalby interiéru začnou již v tomto týdnu. Vše je směřováno k tomu, aby byla budova v maximální míře zprovozněna na počátku školního roku," dodal.

Pokud se školu nepodaří od září zprovoznit, mohou děti využívat alternativní prostory v obci, případně dojíždět do škol v Týnci či Břeclavi. "Předem nelze odhadnout, zda se při stavebních pracích nevyskytnou nějaké další komplikace. Cílem je minimalizovat dobu, kdy bude nutné děti za výukou převážet. Skoro opravená je již mateřská školka, kde nyní dělníci dokončují novou střechu, 19. srpna začne výměna oken. Částečně je obnovený interiér a výmalba. Školka bude připravena pro zahájení školního roku," uvedl Košut.

Pracuje se i na opravě zdravotního střediska, praktický lékař zatím ordinuje v Lužicích a dětská doktorka v mobilním kontejneru v obci. Nyní vrcholí oprava střechy a následovat budou sádrokartonářské konstrukce. Cílem je obnova standardního fungování lékařských ordinací v průběhu září. Kvůli poškozené střeše zatíká i do sokolovny, kde je kompletně zničený interiér. Oprava bude trvat měsíce.