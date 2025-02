EU nabízí Ukrajině vlastní "výhodnou" dohodu o nerostných surovinách

Evropský komisař pro průmyslovou strategii Stéphane Séjourné během návštěvy ukrajinského hlavního města uvedl, že EU je připravena uzavřít s Ukrajinou „výhodné partnerství“, které by zajistilo dodávky klíčových surovin pro evropský průmysl. „Dvacet jedna z třiceti kritických materiálů, které Evropa potřebuje, může zajistit Ukrajina v rámci partnerství, které bude přínosné pro obě strany,“ uvedl Séjourné.

Podle něj se nabídka EU liší od té americké tím, že nebude pro Ukrajinu znamenat jednostranné podmínky. „Přidanou hodnotou Evropy je, že nikdy nebudeme požadovat dohodu, která nebude vzájemně výhodná,“ zdůraznil.

Americký prezident Donald Trump se v posledních týdnech snaží prosadit dohodu, která by Spojeným státům zajistila přístup k ukrajinským přírodním zdrojům výměnou za pokračující podporu v obraně proti ruské agresi. Podle informací deníku The New York Times požaduje Washington až 500 miliard dolarů jako kompenzaci za dosavadní vojenskou a ekonomickou pomoc Ukrajině.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však dosud odmítl dvě verze dohody navržené Trumpovou administrativou. Podmínky, které zahrnují vzdání se části příjmů z těžby nerostných surovin, ropy, zemního plynu i zisků z ukrajinských přístavů a infrastruktury, označil za nepřijatelné. „Nepodepíšu nic, co by spláceli ještě naši potomci deset generací,“ prohlásil Zelenskyj na nedělní tiskové konferenci.

Navzdory odmítnutí amerických návrhů Trump v pondělí zopakoval, že je „velmi blízko“ k uzavření dohody. Uvedl, že konečný text bude zahrnovat „vzácné nerosty a další záležitosti“.

Ukrajina disponuje rozsáhlými ložisky strategických surovin, které jsou klíčové pro moderní technologie a průmyslovou výrobu. Mezi nejcennější patří lithium, titan a další vzácné kovy, které jsou nezbytné například pro výrobu baterií, polovodičů nebo leteckého průmyslu.

Kromě toho má Ukrajina bohaté zásoby uhlí, ropy, zemního plynu a uranu. Velká část těchto zdrojů se však nachází na územích, která jsou v současnosti pod ruskou kontrolou, což výrazně komplikuje jejich využití.

Evropská unie v posledních letech výrazně zvýšila své investice do těžby a zpracování strategických surovin, aby snížila svou závislost na Číně, která ovládá velkou část světové produkce vzácných kovů. Partnerství s Ukrajinou by mohlo být klíčovým krokem k posílení evropské soběstačnosti v této oblasti.

Dvojí nabídky USA a EU přicházejí v době rostoucího napětí mezi Ukrajinou a jejími západními spojenci. Zatímco Evropská unie zdůrazňuje dlouhodobé partnerství a vzájemně výhodné podmínky, Trumpova administrativa se snaží prosadit tvrdší ekonomické požadavky výměnou za pokračující vojenskou podporu.

V nadcházejících týdnech se očekává, že se Zelenskyj rozhodne, kterým směrem se Ukrajina vydá. Evropská nabídka může být atraktivní tím, že neklade jednostranné finanční nároky, zatímco americký návrh by mohl přinést okamžitou ekonomickou injekci – ovšem za cenu dlouhodobých závazků, které by mohly zatížit budoucnost Ukrajiny na desítky let.

Jedno je jisté – boj o ukrajinské nerostné bohatství se teprve rozjíždí a jeho výsledek ovlivní nejen Kyjev, ale i geopolitickou situaci v Evropě i ve světě.