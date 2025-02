Trump ukrajinskou delegaci z Bílého domu vyhodil. Šikana, tvrdí experti, podle úředníků za to může tričko

Olga Tokariuk, akademická spolupracovnice britského think tanku Chatham House, ostře kritizovala Trumpovo chování vůči Zelenskému a označila jeho přístup za „totální šikanu“. Podle ní se nejednalo o diplomacii, ale o jednostrannou podporu ruské strany a snahu „dorazit oběť“. Trump a viceprezident JD Vance podle ní nejen zpochybňovali legitimitu ukrajinských požadavků, ale v podstatě otevřeně dávali najevo, že bez dohody s Ruskem nemůže Ukrajina nadále počítat s americkou podporou.

Ostrá slova mezi oběma státníky vyústila v jeden z nejdramatičtějších momentů ukrajinsko-amerických vztahů. Trump byl viditelně frustrovaný a podle očitých svědků ztrácel trpělivost. Když Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina nemůže přijmout mírovou dohodu bez záruk, Trump ho obvinil z hazardování se světovou bezpečností. „Vaše země je ve velkých problémech,“ zopakoval několikrát Trump, zatímco Zelenskyj se pokoušel vysvětlit ukrajinskou pozici.

Napětí bylo patrné už před začátkem jednání. Američtí představitelé si údajně uvědomili, že schůzka nebude snadná, už ve chvíli, kdy Zelenskyj vystoupil z auta ve svém typickém vojenském tričku místo formálního obleku. „Vím, že to je jeho styl, ale tahle chvíle byla jiná,“ řekl jeden z přítomných amerických úředníků televizi CNN s tím, že Zelenskyj měl podle něj volit daleko smířlivější přístup, pokud chtěl zajistit další americkou podporu.

Nadcházející spor tak vyeskaloval ještě před samotným střetem mezi oběma prezidenty. Jeden z novinářů se během setkání zeptal Zelenského, proč se rozhodl nenosit oblek při jednání v nejvyšší kanceláři Spojených států. Ukrajinský prezident, který si už během války vytvořil charakteristický vojenský styl oblékání, odpověděl stručně: „Oblek si vezmu, až tato válka skončí, ano. Možná něco jako vy, možná něco lepšího. Nevím, uvidíme. Možná něco levnějšího. Děkuji.“

Jeho odpověď vyvolala smíšené reakce. Zatímco někteří ji vnímali jako výraz neústupnosti a oddanosti boji své země, jiní ji interpretovali jako zbytečné provokování amerických představitelů. Kritici se domnívají, že Zelenskyj měl přistoupit k jednání jinak, zejména když bylo jasné, že Trumpova administrativa je vůči Ukrajině stále více skeptická.

Po skončení jednání se obě delegace přesunuly do oddělených místností, přičemž Ukrajinci chtěli v rozhovorech pokračovat. Bílý dům však rozhodl jinak. Trump podle svědků přikázal, aby bylo ukrajinské delegaci sděleno, že mají opustit budovu. Tento pokyn měl být doručen ministrem zahraničí Marcem Rubiem a poradcem pro národní bezpečnost Mikem Waltzem.

Běžnou praxí při setkání zahraničních lídrů v Bílém domě bývá, že se po hlavních jednáních koná společný oběd, kde se pokračuje v neformálních rozhovorech. Tentokrát se však nic takového nekonalo. Připravené jídlo zůstalo stát na vozících v chodbě vedle kanceláře tiskové mluvčí a ukrajinská delegace byla nekompromisně vykázána.

Tento incident může mít zásadní dopad na budoucí vztahy mezi Spojenými státy a Ukrajinou. Trump později na své platformě Truth Social napsal, že Zelenskyj „nebyl připraven na mír“, a že do Bílého domu bude pozván znovu, až přijde s konkrétními návrhy na ukončení války. Ukrajinská strana však trvá na tom, že žádné řešení nemůže být jednostranné a že jakákoli dohoda s Ruskem musí obsahovat jasné bezpečnostní záruky.

Vývoj situace nyní sleduje nejen Evropa, ale i další spojenci Ukrajiny. Pokud by USA skutečně přestaly podporovat Kyjev v jeho obraně proti ruské agresi, mohlo by to znamenat zásadní obrat ve válce i v celkové geopolitické situaci.