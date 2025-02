Rumunsko je připraveno stát se logistickým uzlem pro evropské mírové jednotky na Ukrajině

Rumunsko zatím nemá v úmyslu vyslat své mírové jednotky na Ukrajinu, ale otevřelo možnost stát se klíčovým logistickým centrem pro evropské mírové síly. Ilie Bolojan, úřadující prezident Rumunska, uvedl, že bude "předčasné" diskutovat o nasazení vojenského personálu, dokud nebude uzavřena mírová dohoda.

Bolojan zdůraznil, že rumunská nabídka spočívá především v logistické podpoře, nikoliv v přímé účasti na vojenských operacích. "Můžeme pomoci jako logistický uzel, což může zahrnovat poskytování dopravy, ubytování a komunikační infrastruktury pro úspěšné provádění mírových misí," vysvětlil. Tato podpora by měla usnadnit pohyb a koordinaci evropských sil na Ukrajině, aniž by se Rumunsko zapojilo do samotného konfliktu.

Další vysoký představitel rumunské vlády, premiér Marcel Ciolacu, potvrdil, že Rumunsko nebude vysílat své vlastní vojáky do zóny konfliktu. V prohlášení z 27. února řekl, že jakákoli vojenská účast by byla možná až po uzavření mírové dohody. Rumunsko se podle něj zaměří na posílení bezpečnosti na svém východním křídle, což má být dostatečnou reakcí na regionální hrozby, aniž by bylo nutné přímo zasahovat na Ukrajině.

Tento přístup je v souladu s postojem, který Rumunsko dlouhodobě zastává ve vztahu k vojenským intervencím mimo vlastní území. Země se soustředí na zajištění stability na svém vlastním území a na posílení obranné kapacity v rámci NATO. Přestože Rumunsko jako člen aliance podporuje bezpečnostní iniciativy v regionu, jakýkoliv krok směrem k vyslání vojenských jednotek by vyžadoval širokou politickou podporu.

V Evropě se v poslední době diskutuje o možnosti vyslání mírové mise na Ukrajinu, která by měla zahrnovat mezi 25 a 30 tisíci vojáky. Podle informací z The Washington Post by tyto jednotky neměly být nasazeny podél linie dotyku, ale měly by být připraveny zasáhnout v případě obnovení nepřátelských akcí. Tato možnost odráží rostoucí tlak na evropské státy, aby našly způsob, jak podpořit Ukrajinu a zároveň zabránit dalšímu eskalování konfliktu.

Pokud by došlo k implementaci mírové mise, Rumunsko by mohlo hrát klíčovou roli v jejím logistickém zajištění. Tato podpora by byla v souladu s bezpečnostními zájmy Rumunska, které se nachází v blízkosti Ukrajiny a má přímý zájem na stabilitě v regionu. Ačkoliv Rumunsko nemá v plánu vyslat své vlastní vojáky do zóny konfliktu, jeho strategická pozice a logistické kapacity mohou být klíčové pro úspěch širší evropské iniciativy.