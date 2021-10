V náročných profesích nebude nutné nosit respirátor, vyzval k tomu i svaz

Nařízení by podle jeho viceprezidenta Jana Rafaje mělo umožnit i jinou ochranu dýchacích cest, zohlednit by mělo také některé profese, ve kterých nelze mít zakrytá ústa a nos po celou dobu výkonu práce. Pochybnosti má podle něj svaz také ohledně zrušení hrazených testů na koronavirus.

"V některých případech, pokud jsou to třeba zvláště náročné profese, nařízení počítá s tím, že je možné to upravit. Například jsou to profese, kde je vysoké teplo nebo něco podobného," řekl dnes novinářům ministr. Zaměstnavatelé mohou rozhodnout o tom, že zaměstnanci v těchto profesích respirátor nosit nemusí nebo ji mohou nahradit rouškou.

Vláda ve středu na mimořádném jednání s ohledem na zhoršující se epidemickou situaci rozhodla, že od pondělí budou muset mít zaměstnanci v práci respirátory. Týká se to případů, kdy se na jenom místě sejdou alespoň dva lidé a jsou od sebe méně než 1,5 metru.

V nařízení není podle Rafaje třeba vymýšlet nic nového. Ministerstvo zdravotnictví může uplatnit pravidla z jara. "Firmy si na ně zvykly, dodržovaly je a zkušenosti ukazují, že fungovala," řekl. Kromě možnosti použít i jiné ochranné prostředky než respirátory, by mělo opatření upravit výjimky například pro fyzicky náročné profese. Podle ministra právě to nové nařízení umožňuje. Doslovně se ale nařízení zmiňuje jen o profesích, které jsou kategorizované jako třetí nebo čtvrtý rizikový faktor pracovních podmínek zátěže teplem. Výjimku mají dál také řidiči veřejné dopravy, pracovníci integrovaného záchranného systému, moderátoři a herci nebo soudci a další účastníci soudních řízení.

Doplnil, že příští týden budou kontroly benevolentní, čímž se snaží vyjít vstříc třeba velkým zaměstnavatelům, aby se stihli respirátory pro zaměstnance zásobit. Podnikům, které nyní nakupovaly pro zaměstnance roušky, způsobí nové nařízení podle Rafaje i další dodatečné náklady.

"Chápeme, že vláda musí na aktuální situaci rychle reagovat, nejsme si ale jistí, zda se vydala správnou cestou, když zrušila proplácení testů. Byl to osvědčený nástroj, který pomohl zbrzdit epidemii," uvedl dále Rafaj. Preventivní PCR a antigenní testy si budou muset lidé až na výjimky platit od 1. listopadu.

Ve čtvrtek v ČR přibylo 3638 nakažených, což je o 2102 více než před týdnem. Denní nárůst počtu případů nemoci covid-19 tak potřetí v tomto týdnu dosáhl nejvyšší hodnoty od konce dubna. Znovu rostlo také tzv. reprodukční číslo, ukazující rychlost šíření nemoci. Dnes dosáhlo hodnoty 1,79, která je nejvyšší minimálně od začátku loňského října.