Vězeň dostal za znásilňování ve Valdicích mírnější trest, pak půjde do detence

Původně uložený trest odnětí svobody mu zmírnil o dva roky a zároveň snížil na 50.000 korun částku, kterou má Žiga vyplatit své oběti jako odškodné za duševní útrapy.

"Trest nám přišel zbytečně vysoký. V kombinaci s detencí nám přijde sedm let přiměřených," vysvětlil soudce Alexander Károlyi.

Pětačtyřicetiletý Žiga nejprve vyžadoval od svého o 15 let mladšího spoluvězně různé úsluhy jako praní prádla nebo mytí nádobí. Ukládal mu zákazy, později si u něj vynucoval také sexuální služby. Podle soudního psychologa se spoluvězeň nedokázal Žigovi vzepřít psychicky ani fyzicky. Vychovatel, který měl podle výpovědí o tomto problému signály, na situaci nezareagoval.

Žiga obžalobu popíral. "Nesouhlasím s rozsudkem. Zdůrazňuji svoji nevinu. Porušili moje lidské právo," řekl. Stěžoval si, že soudci královéhradeckého krajského soudu ho ignorovali a byli proti němu zaujatí. Uvedl také, že jeho spoluvězeň vypovídal "faleš a samý lži".

V rejstříku trestů má Žiga 13 předchozích záznamů. Soudy ho od roku 1991 potrestaly za několik loupeží, dále za ublížení na zdraví, výtržnictví, porušování domovní svobody nebo opakovaná maření výkonu úředního rozhodnutí. Nyní mu do rejstříku přibude také znásilnění, vydírání a týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Podle znalce trpí Žiga těžkou sociální poruchou osobnosti, což je důvod, proč ho soudy poslaly do detence. Jeho právník tvrdil, že pro to nejsou splněny podmínky. Znevěrohodnil také výpověď poškozeného vězně. Poukázal mimo jiné na to, že je drogově závislý. Státní zástupce k tomu řekl, že znalec u spoluvězně nezjistil patologickou lhavost ani pádný důvod, proč by měl Žigu křivě obvinit nebo se mu mstít.