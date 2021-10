Ze základních potravin meziročně nejvíce zdražilo máslo, ukazuje analýza

Vyplývá to z analýzy společnosti Česká distribuční, dceřiné společnosti Vltava Labe Media, která je největším distributorem akčních letáků v ČR.

Do cen potravin se nyní kromě vysoké inflace podle mluvčího on-line supermarketu Košík.cz Františka Brože promítají i rostoucí ceny energií a nedostatek pracovní síly spojený s tlakem na růst mezd, řekl ČTK.

Lidé si letos podle analýzy připlatí rovněž za krystalový cukr. Jeho cena v akčních letácích meziročně vzrostla o 26 procent na průměrných 12 korun za kilogram. Naopak zhruba o čtvrtinu méně než před rokem stojí vepřová pečeně, kilogram lze koupit za 109 korun. Klesla také cena jablek, a to o 14 procent na zhruba 21 korun za kilogram.

Akční ceny Česká distribuční srovnávala i s indexem spotřebitelských cen Českého statistického úřadu. "V letošním roce byly akční ceny obchodníků průměrně o 20 procent nižší než orientační ceny v indexu, v loňském roce to bylo dokonce o 24 procent méně. Zde je vidět, že i v době, kdy se hovoří o prudkém zdražování, se obchodníci zákazníkům snaží vycházet vstříc a nabízí jim možnosti, jak šetřit rodinný rozpočet," uvedl ředitel společnosti Česká distribuční Petr Sikora.

Růst cen potravin podle Brože ovlivňuje tolik faktorů, že ani výrobci často nedokážou dopočítat, co to bude znamenat. "Dvouciferným tempem na světovém trhu zdražuje například olej, cukr nebo obiloviny. Do toho stoupají ceny energií, které prodražují výrobu. Týká se to i zemního plynu, který se používá pro vytápění skleníků," řekl. Stoupá podle něj také cena hnojiv, surovin pro výrobu obalů, prodražuje se silniční kamionová doprava i lodní kontejnerová.

Košík.cz se podle Brože snaží skokové zdražení tlumit akcemi na některé základní potraviny nebo zvýhodňováním při nákupu více položek najednou. "Pro seniory a držitele průkazů ZTP/P nadále dotujeme v rámci klubu Plná péče desítky základních produktů - od másla, pečiva přes sýry, maso, zeleninu, mléko a mléčné výrobky po základní hygienické potřeby jako je zubní pasta nebo toaletní papír. V rámci pomoci samoživitelkám (...) nabízíme výrazné slevy na nákupy," doplnil.