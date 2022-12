Životní prostředí v okolí svého bydliště i v celém Česku lidé hodnotí nejlépe za uplynulých 20 let

Vláda by ve středu měla zvýšit letošní rozpočet celní správy o 5,3 milionu korun. Navrhuje to ministerstvo financí kvůli zvýšeným nákladům spojeným se zapojením celníků do ochrany česko-slovenské hranice. Česko kontroluje hranice se Slovenskem od konce září kvůli vysokému počtu zejména syrských migrantů, kteří přes Česko míří do Německa.